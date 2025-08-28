USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Как мексиканские наркокартели прячут миллиарды через Китай

28 августа 2025, 23:15

Мексиканские наркокартели активно используют китайские сети для отмывания денег, говорится в заявлении Финансовой разведки Минфина США.

«Китайские сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и по всему миру», – отмечается в сообщении.

По данным Минфина США, с 2020 по 2024 год зафиксировано более 137 тысяч операций по этой схеме на сумму около $312 млрд. В ведомстве также подчеркнули, что эти сети якобы вовлечены в мошенничество и торговлю людьми.

В Финансовой разведке считают, что носители китайских паспортов могут как сознательно, так и случайно участвовать в отмывании средств. Кроме того, преступные группировки способны внедрять своих представителей в финансовые учреждения США. В ответ ведомство намерено предоставить банкам набор критериев для выявления подобных операций.

В конце июня Вашингтон впервые ввел санкции против трех мексиканских банков — CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa — за содействие наркокартелям. По информации Минфина США, эти организации отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо», а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поставлялись компоненты для синтетических наркотиков.

