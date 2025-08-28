Российские самолеты зачастили на Аляску после встречи Трампа и Путина

После встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа на военной базе в Анкоридже российские самолеты-разведчики начали почти ежедневные полеты в воздушную зону идентификации ПВО Аляски.

Как сообщает издание Минобороны США Stars and Stripes со ссылкой на Пентагон, 26 августа американские истребители в пятый раз за неделю перехватили российский Ил-20 вблизи острова Шемья, расположенного в 2414 км от Анкориджа. Самолет находился в зоне идентификации систем противовоздушной обороны около 2 часов 20 минут, максимально приблизившись к материковой части США на расстояние 48 км к северу от острова.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подняло для перехвата два истребителя F-16 Fighting Falcon, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и заправщик KC-135 Stratotanker, установившие визуальный контакт с российским разведчиком. Капитан Вооруженных сил Канады Ребекка Гаранд, представитель NORAD, отметила, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международной зоне.

После саммита на Аляске вторжения в зону ПВО были отмечены 20, 21, 22, 24 и 26 августа — пять раз в течение семи дней. При этом с февраля по июль 2025 года NORAD зафиксировал всего пять подобных инцидентов (22 июля, 24 июля, 14 апреля, 18 и 19 февраля).

Воздушная зона идентификации ПВО Аляски простирается от Алеутских островов через материковую часть Аляски и Канады до острова Святого Лаврентия на востоке, охватывая буферную зону до 241 км в международном воздушном пространстве.

Согласно международному праву, национальные границы заканчиваются в 22 км от суши, но зона ПВО требует визуальной идентификации всех воздушных судов. Остров Шемья, один из самых западных в Алеутской гряде, находится всего в нескольких сотнях километров от российских северных островов, но в 3701 км от Владивостока.

NORAD подчеркивает, что подобные полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не считаются угрозой, так как воздушные суда остаются в международном пространстве.

Однако всплеск активности, как указывает Stars and Stripes, начался через пять дней после переговоров Путина и Трампа, где обсуждались прекращение войны в Украине, контроль над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Формальных соглашений по итогам встречи подписано не было. Через неделю после переговоров Путин заявил, что Россия рассчитывает на полное восстановление связей с США, включая дальнейшее сотрудничество в Арктике и на Аляске.