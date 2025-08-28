Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана

Из Киева приходят сообщения о новых жертвах последнего ракетно-дронового удара. К этому времени число убитых насчитывает уже 18 человек, в числе которых 60-летний азербайджанец Рамиз Закиев.
Среди зданий, получивших повреждения, - посольство Азербайджана, один из ударов пришелся в непосредственной близости от него. МИД Азербайджана подтверждает, что разбиты стекла некоторых окон, на крыше здания консульского отдела образовались трещины. Среди сотрудников посольства пострадавших, к счастью, нет.
На фоне этих трагических новостей в США растет неверие в то, что с Владимиром Путиным можно договориться о мире.
Свежий опрос, проведенный специалистами Университета Квиннипиак, показывает, что 76% американских избирателей не верят, что Путин будет придерживаться условий мирного договора о прекращении огня в Украине. Лишь 18% считают иначе.
Недоверие к Кремлю по этому вопросу выше всего среди сторонников Демократической партии – 91%, но оно высоко и среди независимых – 77%, и среди республиканцев – 62%. Но это если речь идет о мирном соглашении, которого, напомним, пока нет и в помине.
Что же касается веры в то, что Трампу удастся достичь такого соглашения, 59% респондентов выражают сомнение. Причем 39% абсолютно не уверены, что это получится, а 20% не сильно уверены. А среди тех 40%, кто верит в успех Трампа в переговорах с Кремлем, лишь 15% сильно уверены и 25% более-менее уверены в позитивном результате.
После многих месяцев вождения президента Америки за нос большинство американцев пришли к логичным выводам, которые самому хозяину Белого дома пока даются с трудом. И его нерешительность в принятии жестких мер в отношении агрессора и даже потакание Путину заметно подрывают его позиции внутри страны. Согласно этому же опросу, у Трампа сейчас лишь 37% поддержки, 55% американцев недовольны его политикой.