Из Киева приходят сообщения о новых жертвах последнего ракетно-дронового удара. К этому времени число убитых насчитывает уже 18 человек, в числе которых 60-летний азербайджанец Рамиз Закиев.

Среди зданий, получивших повреждения, - посольство Азербайджана, один из ударов пришелся в непосредственной близости от него. МИД Азербайджана подтверждает, что разбиты стекла некоторых окон, на крыше здания консульского отдела образовались трещины. Среди сотрудников посольства пострадавших, к счастью, нет.

На фоне этих трагических новостей в США растет неверие в то, что с Владимиром Путиным можно договориться о мире.