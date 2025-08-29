USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Сложный «пазл»: европейцы не могут разгадать переговоры на Аляске

00:20 461

Европейские страны выражают недовольство недостатком информации о ходе переговоров между Россией и США по урегулированию войны в Украине, сообщает журнал Atlantic.

«Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам (президент РФ Владимир) Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой», — говорится в публикации.

Один из высокопоставленных европейских собеседников издания отметил, что для Европы договоренности между Россией и США остаются «пазлом», который они пытаются сложить.

В начале августа в Кремле Путин встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. После переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф получил определенные сигналы по украинскому вопросу, а также передал Москве ответы от американского президента Дональда Трампа.

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча Трампа и Путина. Переговоры длились около трех часов и проходили в разных форматах: сначала тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту встречи, затем в узком составе «три на три». В составе российской делегации были помощник президента Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Уиткофф. Оба лидера по итогам охарактеризовали встречу положительно.

Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 448
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 1066
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 548
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 3259
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 1915
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 8754
Русские закидали ракетами, а аргентинцы - камнями
Русские закидали ракетами, а аргентинцы - камнями объектив haqqin.az
00:03 947
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана главное на этот час
28 августа 2025, 23:38 2675
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана, все еще актуально
28 августа 2025, 17:34 4716
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос; все еще актуально
28 августа 2025, 17:03 6525
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
28 августа 2025, 20:52 7858

ЭТО ВАЖНО

Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 448
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 1066
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 548
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 3259
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 1915
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 8754
Русские закидали ракетами, а аргентинцы - камнями
Русские закидали ракетами, а аргентинцы - камнями объектив haqqin.az
00:03 947
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана главное на этот час
28 августа 2025, 23:38 2675
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана, все еще актуально
28 августа 2025, 17:34 4716
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос; все еще актуально
28 августа 2025, 17:03 6525
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
28 августа 2025, 20:52 7858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться