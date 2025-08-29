Сложный «пазл»: европейцы не могут разгадать переговоры на Аляске

Европейские страны выражают недовольство недостатком информации о ходе переговоров между Россией и США по урегулированию войны в Украине, сообщает журнал Atlantic.

«Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам (президент РФ Владимир) Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой», — говорится в публикации.

Один из высокопоставленных европейских собеседников издания отметил, что для Европы договоренности между Россией и США остаются «пазлом», который они пытаются сложить.

В начале августа в Кремле Путин встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. После переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф получил определенные сигналы по украинскому вопросу, а также передал Москве ответы от американского президента Дональда Трампа.

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча Трампа и Путина. Переговоры длились около трех часов и проходили в разных форматах: сначала тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту встречи, затем в узком составе «три на три». В составе российской делегации были помощник президента Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Уиткофф. Оба лидера по итогам охарактеризовали встречу положительно.