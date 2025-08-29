USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину

наша аналитика
Михаил Потапов, автор haqqin.az
00:17 1029

Владимир Зеленский отправляет в Америку для переговоров со спецпредставителем Трампа Уиткоффом делегацию во главе с Андреем Ермаком (глава Офиса президента) и Рустемом Умеровым (начальник СНБО и руководитель украинской делегации на переговорах в Стамбуле). Они успели побывать в Катаре, Саудовской Аравии и Швейцарии, прежде чем отправиться в США.

Зеленский скупо назвал целью этих вояжей «обсуждение вопросов посредничества». Видимо, все-таки с Москвой, с кем же еще. Так что какая-то закулисная активность идет.

Из Москвы информации немного. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сделал целый ряд заявлений, которые пролили холодный душ на ожидания европейцев, да и американцев, насчет того, что русские, дескать, пойдут на какие-то сверх уступки. После чего в Европе резко оживились разговоры о том, как они отправят так называемый миротворческий корпус в Украину сразу после заключения соглашения о прекращении огня.

Но кто на кого давит – по-прежнему решается на поле боя. Накануне визита украинской делегации в Вашингтон российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве

И тут из Москвы напомнили, что так дело не пойдет, а также о том, что спешить фантазировать на тему двусторонней встречи Путина и Зеленского, на которой они якобы ударят по рукам, тоже не стоит. Поскольку, как напомнил Лавров официальную позицию Москвы, Зеленского там считают нелегитимным, так как его президентские полномочия кончились. Поэтому встречаться с ним, конечно, можно (чисто гипотетически), но подписывать все равно ничего нельзя. В связи с чем такая встреча отодвигается в политическую бесконечность.

Также Дмитрий Песков сообщил, что руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте, но Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда. Судя по всему, руководителем переговорной группы от России пока остается все тот же Владимир Мединский, хотя ранее Сергей Лавров сообщал, что предложение Киеву о повышении уровня представительства на переговорах в Стамбуле было сделано. Судя по всему, ответа пока нет. А может и вообще не быть, поскольку Зеленский публично продолжает настаивать только на личной встрече с российским президентом, чтобы, дескать, решить все вопросы. Для Москвы такой подход неприемлем, поскольку она хочет предварительно согласовать основные параметры сделки. В Кремле не хотят повторения «парижской истории» (на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019, когда еще от Германии и Франции были канцлер Меркель и президент Олланд). Так вот, там после того, как, казалось бы, обо всем договорились, Зеленский в самый последний момент, буквально на совместной публичной пресс-конференции, «соскочил» с этих договоренностей, сорвав в конечном итоге и саму сделку. Путин тогда с трудом скрывал раздражение таким поведением. Для него в тот момент, кажется, на Зеленском был поставлен жирный крест как на недоговороспособном политике.

Теперь же, после более чем трехлетней войны, если встреча не будет должным образом подготовлена и не будут предварительно парафированы все документы, то она превратится либо в публичный скандал, похлеще, чем в Белом доме в феврале, либо в шоу в привычном для Зеленского формате «конкурса капитанов КВН», в котором Путину выступать совсем не с руки.

Встреча российского и украинского президентов превратится либо в публичный скандал, похлеще, чем в Белом доме в феврале, либо в шоу в привычном для Зеленского формате «конкурса капитанов КВН», в котором Путину выступать совсем не с руки

Теперь можно предположить, что в Вашингтоне украинская делегация встретится с давлением, дабы убедить пойти на какие-то компромиссы. Прежде всего территориальные. У Америки «самый сладкий пряник» - гарантии безопасности Украине. Как обещали Зеленскому на встрече в Белом доме в присутствии европейских лидеров 18 августа, они должны быть на уровне 5 статьи договора НАТО. Хотя что это такое конкретно, никто не знает, но звучит заманчиво. С холодным приветствием к украинской делегации выступил вице-президент США Вэнс, вновь заявивший, что администрация Байдена выдавала Украине деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии», но Трамп это все прекратил и возобновлять не собирается. Тем самым Вэнс снова дает понять, что статус наибольшего благоприятствования для Киева кончается. И даже отправка нового посла – бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной, которая готовила ту самую «редкоземельную сделку» с Америкой, может не сильно поправить отношения Киева с администрацией Трампа.

В то же время Зеленский готов подыграть навязчивой идее Трампа устроить саммит РФ-Украина, заявляя, что со стороны Киева, дескать, все будет готово в полной мере для завершения этой войны… А дальше все будет зависеть исключительно от воли мировых лидеров, прежде всего США, оказать давление на Россию. В принципе, ничего нового тут нет. Но кто на кого давит – по-прежнему решается на поле боя. Накануне визита украинской делегации в Вашингтон российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве. Тоже ведь своего рода «сигнал».

