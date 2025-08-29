Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину

Владимир Зеленский отправляет в Америку для переговоров со спецпредставителем Трампа Уиткоффом делегацию во главе с Андреем Ермаком (глава Офиса президента) и Рустемом Умеровым (начальник СНБО и руководитель украинской делегации на переговорах в Стамбуле). Они успели побывать в Катаре, Саудовской Аравии и Швейцарии, прежде чем отправиться в США. Зеленский скупо назвал целью этих вояжей «обсуждение вопросов посредничества». Видимо, все-таки с Москвой, с кем же еще. Так что какая-то закулисная активность идет. Из Москвы информации немного. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сделал целый ряд заявлений, которые пролили холодный душ на ожидания европейцев, да и американцев, насчет того, что русские, дескать, пойдут на какие-то сверх уступки. После чего в Европе резко оживились разговоры о том, как они отправят так называемый миротворческий корпус в Украину сразу после заключения соглашения о прекращении огня.

И тут из Москвы напомнили, что так дело не пойдет, а также о том, что спешить фантазировать на тему двусторонней встречи Путина и Зеленского, на которой они якобы ударят по рукам, тоже не стоит. Поскольку, как напомнил Лавров официальную позицию Москвы, Зеленского там считают нелегитимным, так как его президентские полномочия кончились. Поэтому встречаться с ним, конечно, можно (чисто гипотетически), но подписывать все равно ничего нельзя. В связи с чем такая встреча отодвигается в политическую бесконечность. Также Дмитрий Песков сообщил, что руководители переговорных групп РФ и Украины находятся в контакте, но Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда. Судя по всему, руководителем переговорной группы от России пока остается все тот же Владимир Мединский, хотя ранее Сергей Лавров сообщал, что предложение Киеву о повышении уровня представительства на переговорах в Стамбуле было сделано. Судя по всему, ответа пока нет. А может и вообще не быть, поскольку Зеленский публично продолжает настаивать только на личной встрече с российским президентом, чтобы, дескать, решить все вопросы. Для Москвы такой подход неприемлем, поскольку она хочет предварительно согласовать основные параметры сделки. В Кремле не хотят повторения «парижской истории» (на саммите «нормандской четверки» в декабре 2019, когда еще от Германии и Франции были канцлер Меркель и президент Олланд). Так вот, там после того, как, казалось бы, обо всем договорились, Зеленский в самый последний момент, буквально на совместной публичной пресс-конференции, «соскочил» с этих договоренностей, сорвав в конечном итоге и саму сделку. Путин тогда с трудом скрывал раздражение таким поведением. Для него в тот момент, кажется, на Зеленском был поставлен жирный крест как на недоговороспособном политике. Теперь же, после более чем трехлетней войны, если встреча не будет должным образом подготовлена и не будут предварительно парафированы все документы, то она превратится либо в публичный скандал, похлеще, чем в Белом доме в феврале, либо в шоу в привычном для Зеленского формате «конкурса капитанов КВН», в котором Путину выступать совсем не с руки.