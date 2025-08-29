Зеленский открыто обвинил Китай

«К сожалению, Китай позволяет России воевать — именно так это выглядит. И хотя было много заявлений из Китая, что нельзя расширять войну и нужно прекратить огонь, но действительно сильных шагов к этому нет», — заявил Зеленский.

«Индия, Китай, Бразилия и другие страны, поддерживающие военную машину Путина, приобретая дешевую российскую нефть, - что вы сейчас думаете о том, что ваши покупки привели к гибели невинных мирных жителей, включая детей?» — отметил Грэм.

Он добавил, что Индия уже «ощущает цену поддержки» России, и вскоре другие государства столкнутся с последствиями.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную. Кроме того, на своей платформе Truth Social Трамп раскритиковал Индию и Россию, назвав их «мертвыми экономиками».