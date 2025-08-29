USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Ливан и Азербайджан скрепляют союз

Рамиль Алиев, собкор
В столице Ливана, Бейруте, создана Ассоциация дружбы Ливан-Азербайджан и утвержден ее состав.

Как сообщает haqqin.az, организация образована по инициативе ливанских выпускников, некогда получивших образование в различных университетах Азербайджана, в частности доктора-инженера Экрема Тархини.

Цель создания организации заключается в укреплении связей между народами двух стран, осуществлении совместной деятельности в области науки, культуры, образования, туризма, здравоохранения, социальной и других сферах.

Отметим, что президент ассоциации Экрем Тархини является руководителем проекта Совета развития и восстановления Ливана. В 1991 году он получил образование в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, а затем – в Азербайджанском университете архитектуры и строительства. В качестве гостя принимал участие в ряде мероприятий государственного и международного значения, проведенных в Азербайджане. А недавно участвовал в церемонии открытия Дома Азербайджана в ливанском селе Кавашра, что служит развитию отношений между двумя странами, а также является важным событием для представителей проживающего в Ливане туркменского народа.

