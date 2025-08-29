USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

США поставят Украине тысячи самонаводящихся ракет

Госдепартамент США одобрил продажу Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на сумму $825 млн, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) при Пентагоне.

Согласно информации ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и такое же количество навигационных систем с противодействием помехам. В состав предполагаемой поставки войдут также контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике.

Поставки «призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности», при этом утверждается, что они «не изменят базовый военный баланс в регионе».

Финансирование закупки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования Foreign Military Financing. Основными подрядчиками названы компании Zone 5 Technologies и CoAspire, отметили в DSCA.

При этом в Пентагоне отметили, что выполнение данной сделки не предполагает отправку дополнительных американских военных или подрядчиков в Украину и «не повлияет отрицательно на боеспособность ВС США».

