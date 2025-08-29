Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево

Азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев перестал быть собственником крупнейшего оператора магазинов беспошлинной торговли (duty free) в российском аэропорте Шереметьево, пишет РБК.

С 25 августа новым владельцем сети магазинов стал Виталий Бавин — последние два года он был гендиректором оператора.

Про Мехдиева известно немного. Он фигурирует как бывший партнер ряда проектов группы «Киевская площадь» — крупнейшего в России рантье. В 2024-м году бизнесмен также выкупил у немецкой Gebr. Heinemann доли в компаниях, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли в Домодедово и Шереметьево.