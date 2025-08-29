40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?

Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом информирует Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

По данным издания, буферная зона является одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. При этом между странами нет единой позиции относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Соединенные Штаты, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях. Тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.

«Они хватаются за соломинку», – сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд, добавив, что россияне не боятся европейцев, «и если они (в Европе) думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то ошибаются».

«Разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время холодной войны», – пишет издание.

Относительно числа военных для контроля буферной зоны чиновники обсуждают цифры от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом ни одна страна не взяла на себя официальных обязательств. Президент США Дональд Трамп ранее отверг возможность привлечения американских войск.

«НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 000 военнослужащих для защиты восточного фланга альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль: патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска», – отмечает издание.

По словам двух европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного военного контингента, и эти страны убеждают других союзников оказать военную поддержку. В то же время в Польше и Германии выступили против направления войск в Украину, опасаясь, что это сделает их уязвимыми к нападению России.

Буферная зона — район, созданный для отделения одной территории от другой. Используется в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений. Такие зоны также могут создаваться для других целей, в частности, для обеспечения санитарно-эпидемической или экологической безопасности, сохранности памятников культуры и исторического наследия.