Запрет израильским чиновникам от Британии

Эта выставка проходит в Лондоне раз в два года.

Британское правительство запретило представителям Израиля участвовать в крупной международной выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей британского правительства.

«Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в Газе является неправильным. Как следствие, мы можем подтвердить, что ни одна делегация израильского правительства не будет приглашена к участию в DSEI UK 2025», - сообщил представитель британского правительства, добавив, что необходимо «безотлагательно найти дипломатическое решение, прекратить войну, достичь перемирия, вернуть заложников и увеличить гуманитарную помощь населению Газы».

Издание отмечает, что в последние месяцы Лондон постепенно усиливал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его к перемирию, пообещав признать палестинское государство в случае отказа изменить курс.

В публикации отмечается, что «официальные лица, знакомые с решением, сообщили, что израильская сторона была заблаговременно проинформирована о запрете. В то же время его могут отменить в случае, если Израиль продемонстрирует соблюдение международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях. Решение британского правительства стало следствием скандала, возникшего в Парижском авиасалоне в июне, когда израильским компаниям было приказано убрать некоторые виды оружия с экспозиции, но они отказались это сделать».

В DSEI отказались от комментариев, а посольство Израиля в Лондоне не ответило на запрос о комментарии.