Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Запрет израильским чиновникам от Британии

Британское правительство запретило представителям Израиля участвовать в крупной международной выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей британского правительства.

Эта выставка проходит в Лондоне раз в два года.

«Решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в Газе является неправильным. Как следствие, мы можем подтвердить, что ни одна делегация израильского правительства не будет приглашена к участию в DSEI UK 2025», - сообщил представитель британского правительства, добавив, что необходимо «безотлагательно найти дипломатическое решение, прекратить войну, достичь перемирия, вернуть заложников и увеличить гуманитарную помощь населению Газы».

Издание отмечает, что в последние месяцы Лондон постепенно усиливал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его к перемирию, пообещав признать палестинское государство в случае отказа изменить курс.

В публикации отмечается, что «официальные лица, знакомые с решением, сообщили, что израильская сторона была заблаговременно проинформирована о запрете. В то же время его могут отменить в случае, если Израиль продемонстрирует соблюдение международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях. Решение британского правительства стало следствием скандала, возникшего в Парижском авиасалоне в июне, когда израильским компаниям было приказано убрать некоторые виды оружия с экспозиции, но они отказались это сделать».

В DSEI отказались от комментариев, а посольство Израиля в Лондоне не ответило на запрос о комментарии.

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Зеленский открыто обвинил Китай
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
В Иране призвали к войне
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
