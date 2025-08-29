Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов

По словам собеседников, удар был нанесен во время встречи чиновников правительства, собравшихся послушать выступление лидера движения «Ансар Аллах». В результате атаки погибли несколько человек, в том числе премьер. Его смерть подтверждает издание Erem News из ОАЭ со ссылкой на источники в Сане.

Премьер-министр созданного хуситами «правительства» Йемена Ахмед Галеб ар-Рахави убит в результате израильского авиаудара по Сане, сообщает Yemen Monitor со ссылкой на источники.

По данным израильского Channel 12, убиты также министр обороны Мухаммед Насер аль-Атыфи и начальник штаба хуситов в Сане Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари. По всей столице было зафиксировано более десяти авиаударов, целью которых стала встреча высокопоставленных чиновников, наблюдавших за выступлением лидера хуситов Абдула Малика аль-Хуси.

Reuters со ссылкой на военные источники в Йемене сообщает, что атака произошла в районе президентского комплекса, на территории которого находились оперативный штаб и склад ракет, «связанных с Ираном боевиков». При этом источник в Министерстве обороны хуситов отрицает, что был атакован кто-либо из членов движения. Он утверждает, что Израиль нападает на «гражданские объекты и йеменцев из-за их позиций в поддержку Газы».

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила удары в Йемене, но не сообщила о целях атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац перед этим одобрили наступление на Йемен, передает Channel 12. По данным израильского источника, убийства высокопоставленных чиновников в Йемене были запланированы еще в начале недели в рамках предыдущей волны атак, но осуществлены только сейчас. Операция получила название «Капля удачи».

В воскресенье, 24 августа, Сана подверглась масштабным авиаударам, после того как хуситы применили кассетные боеприпасы при атаке на Израиль, пишет Times of Israel.