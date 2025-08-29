USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

«Неожиданный подарок» Путина Китаю

10:14

Президент РФ Владимир Путин накануне своего многодневного визита в КНР на саммит ШОС и военный парад сделал «неожиданный подарок» Китаю, пишет китайское издание Sohu.

Речь, по данным издания, идет о согласии президента РФ поставлять в Китай российские авиадвигатели. В материале уточняется, что длительный визит в Китай российского президента не только свидетельствует «о близости российско-китайских отношений», но и привлекает внимание «благодаря особому приветственному подарку».

Предложение России об авиадвигателях было озвучено накануне главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, выразившем готовность «в случае запроса со стороны Пекина» поставлять Китаю двигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35.

В Sohu предполагают, что подобное предложение особенно ценно для программы строительства китайского авиалайнера COMAC C919, которая столкнулась с ограничениями поставок из США необходимых технологий.

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
00:17
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай
01:22
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне
01:51
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
28 августа 2025, 23:53
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
28 августа 2025, 19:31

