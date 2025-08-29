Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия

«Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, остаются в пределах линий соприкосновения», — отметил дипломат.

Россия больше не стремится установить полный контроль над четырьмя украинскими областями, которые частично захвачены с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber TV.

Фидан рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Турции между Украиной и Россией впервые были представлены конкретные позиции сторон. По его словам, эти предложения затем обсуждались на встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

По информации главы МИД Турции, в настоящее время Москва добивается контроля над всей Донецкой областью, а также намерена удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области.

«Тот факт, что они сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предлагает нечто действительно важное. Это обеспечивает основу для прекращения войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам», — подчеркнул Фидан.

Дипломат добавил, что в случае потери Донецкой области Украине будет значительно сложнее защищать остальные территории. Он выразил мнение, что международные гарантии безопасности могли бы стабилизировать ситуацию и создать условия для дальнейшего диалога.

О подобных условиях мира, озвученных Москвой, прежде сообщали зарубежные СМИ, ссылаясь на источники. Российские власти не подтверждали эту информацию.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские дипломаты и военные чиновники обсуждают возможность создания 40-километровой буферной зоны между позициями Украины и России. В рамках этого плана также рассматривается размещение миротворческих сил для контроля режима прекращения огня.