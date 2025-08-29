USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия

10:27 1699

Россия больше не стремится установить полный контроль над четырьмя украинскими областями, которые частично захвачены с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber TV.

«Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, остаются в пределах линий соприкосновения», — отметил дипломат.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фидан рассказал, что во время третьего раунда переговоров в Турции между Украиной и Россией впервые были представлены конкретные позиции сторон. По его словам, эти предложения затем обсуждались на встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

По информации главы МИД Турции, в настоящее время Москва добивается контроля над всей Донецкой областью, а также намерена удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области.

«Тот факт, что они сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предлагает нечто действительно важное. Это обеспечивает основу для прекращения войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам», — подчеркнул Фидан.

Дипломат добавил, что в случае потери Донецкой области Украине будет значительно сложнее защищать остальные территории. Он выразил мнение, что международные гарантии безопасности могли бы стабилизировать ситуацию и создать условия для дальнейшего диалога.

О подобных условиях мира, озвученных Москвой, прежде сообщали зарубежные СМИ, ссылаясь на источники. Российские власти не подтверждали эту информацию.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские дипломаты и военные чиновники обсуждают возможность создания 40-километровой буферной зоны между позициями Украины и России. В рамках этого плана также рассматривается размещение миротворческих сил для контроля режима прекращения огня.

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09 20
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27 1700
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06 1448
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика
00:17 4528
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55 2715
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 9309
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 6675
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 4767
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 9832
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 6561
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 10241

ЭТО ВАЖНО

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09 20
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27 1700
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06 1448
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика
00:17 4528
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55 2715
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 9309
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 6675
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 4767
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 9832
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 6561
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 10241
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться