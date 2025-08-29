USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Украина впервые поразила российский военный корабль FPV-дроном

10:27 738

28 августа в Темрюкском заливе Азовского моря украинские силы обороны впервые в истории смогли поразить военный корабль FPV-дроном.

Как пишет Defense Express, удар пришелся по российскому малому ракетному кораблю проекта 21631 «Буян-М», вооруженному крылатыми ракетами «Калибр». Атаку выполнило спецподразделение ГУР МОУ «Призраки» с применением дронов «Рубака» и/или UJ-26 «Бобер», которые преодолели более 350 километров и нанесли точный удар.

В результате повреждена бортовая часть корабля и выведена из строя радиолокационная станция МР-352 «Позитив», отвечающая за обнаружение целей, из-за чего судно фактически «ослепло».

Несмотря на то что экипаж заметил угрозу и пытался маневрировать, его системы ПВО так и не сработали: комплекс АК-630М2 «Дуэт», предназначенный для защиты от дронов и ракет, не открыл огонь.

Повреждение «Буяна-М» стало показательным моментом — оно выявило уязвимость всего класса российских кораблей перед современными украинскими FPV-дронами. Этот случай уже третий, когда силы обороны смогли повредить корабли данного типа за время войны.

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09 25
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27 1704
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06 1451
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика
00:17 4528
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55 2717
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 9312
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 6676
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 4769
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 9832
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 6562
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 10241

