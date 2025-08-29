Украина впервые поразила российский военный корабль FPV-дроном

Как пишет Defense Express, удар пришелся по российскому малому ракетному кораблю проекта 21631 «Буян-М», вооруженному крылатыми ракетами «Калибр». Атаку выполнило спецподразделение ГУР МОУ «Призраки» с применением дронов «Рубака» и/или UJ-26 «Бобер», которые преодолели более 350 километров и нанесли точный удар.

В результате повреждена бортовая часть корабля и выведена из строя радиолокационная станция МР-352 «Позитив», отвечающая за обнаружение целей, из-за чего судно фактически «ослепло».

Несмотря на то что экипаж заметил угрозу и пытался маневрировать, его системы ПВО так и не сработали: комплекс АК-630М2 «Дуэт», предназначенный для защиты от дронов и ракет, не открыл огонь.

Повреждение «Буяна-М» стало показательным моментом — оно выявило уязвимость всего класса российских кораблей перед современными украинскими FPV-дронами. Этот случай уже третий, когда силы обороны смогли повредить корабли данного типа за время войны.