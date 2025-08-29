USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Шойгу узнал о «планах» Запада

10:31 650

Запад вынашивает планы возвращения объектов военной инфраструктуры НАТО в Афганистан, несмотря на заявления об отсутствии намерения признать власть талибов. Об этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу написал в статье для «Российской газеты».

По его утверждению, в Афганистане действует около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тыс. боевиков.

Шойгу отметил, что эмиссары Лондона, Берлина и Вашингтона «зачастили в Кабул», демонстрируя нацеленность на сближение с афганским руководством. Он также подчеркнул, что Россия, официально признавшая правительство талибов в июле 2025 года, готова оказывать Кабулу содействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. При этом, по его словам, основное бремя за восстановление Афганистана должны нести западные государства, где «заморожены» около 9 млрд долл. афганских резервов.

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09 29
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27 1708
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06 1454
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика
00:17 4528
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55 2719
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 9314
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 6676
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 4770
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 9833
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 6562
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 10242

ЭТО ВАЖНО

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
Россия поддержала решение Азербайджана и Армении
11:09 29
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
Россия больше не хочет четыре региона Украины: новые условия
10:27 1708
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
Израиль ликвидировал премьер-министра и министра обороны хуситов
10:06 1454
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика
00:17 4528
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
40-километровая буферная зона в Украине: что это такое?
08:55 2719
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
Араза Мехдиева выдворили из Шереметьево
01:41 9314
Зеленский открыто обвинил Китай
Зеленский открыто обвинил Китай обновлено 01:22
01:22 6676
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
Турция высоко оценила позицию Пашиняна
01:13 4770
В Иране призвали к войне
В Иране призвали к войне обновлено 01:51
01:51 9833
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час
28 августа 2025, 23:53 6562
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева все еще актуально
28 августа 2025, 19:31 10242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться