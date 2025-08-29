Шойгу узнал о «планах» Запада

Запад вынашивает планы возвращения объектов военной инфраструктуры НАТО в Афганистан, несмотря на заявления об отсутствии намерения признать власть талибов. Об этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу написал в статье для «Российской газеты».

По его утверждению, в Афганистане действует около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тыс. боевиков.

Шойгу отметил, что эмиссары Лондона, Берлина и Вашингтона «зачастили в Кабул», демонстрируя нацеленность на сближение с афганским руководством. Он также подчеркнул, что Россия, официально признавшая правительство талибов в июле 2025 года, готова оказывать Кабулу содействие в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. При этом, по его словам, основное бремя за восстановление Афганистана должны нести западные государства, где «заморожены» около 9 млрд долл. афганских резервов.