Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Банк ABB оказывает партнерскую поддержку Международной олимпиаде по программированию

С 31 августа по 5 сентября 2025 года в Азербайджане состоится мировой финал 49-й Международной олимпиады по программированию (ICPC). Банк ABB, активно поддерживающий процессы цифровой трансформации в стране, выступает партнером данного престижного мероприятия в рамках Ассоциации банков Азербайджана.

Организаторами олимпиады выступают ICPC Foundation и Университет ADA. Партнерами являются Центральный банк Азербайджанской Республики, Агентство по инновациям и цифровому развитию, а также сообщество ICPC Azerbaijan. Поддержку мероприятию оказывает Paşa Holding.

В финале примут участие около 140 команд ведущих университетов, представляющих более 70 стран мира. В течение пяти конкурсных дней участники продемонстрируют свои знания и навыки в области программирования, решения сложных задач и командного взаимодействия.

Отметим, что студенты из Азербайджана принимают участие в региональных турах ICPC с 2005 года. В 2024 году команда Университета ADA впервые в истории страны вышла в мировой финал, прошедший в Луксоре (Египет). В 2025 году честь Азербайджана на мировом финале представят команды Университета ADA и Бакинской высшей школы нефти (BANM).

Поддерживая проведение подобных инициатив, Банк ABB вносит весомый вклад в развитие цифровой экосистемы Азербайджана, а также способствует повышению уровня знаний и компетенций молодежи в сфере информационных технологий.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

