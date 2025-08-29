Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?

В Следственном комитете Армении сообщили об аресте сотрудницы МИД по делу о госизмене. При этом уточняется, что это не высокопоставленное должностное лицо и не бывший консул республики за рубежом, как ранее писалось в СМИ.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ашхен Аракелян по делу о «шпионаже» в пользу Азербайджана.
«Заведено уголовное дело по части шпионажа в пользу иностранного государства и госизмены, отметили в структуре», - говорится в сообщении.
Данных об участии в преступлении иных лиц, в том числе других сотрудников министерства, нет.
*** 11:35
Консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян заподозрили в «шпионаже» в пользу Азербайджана, пишут армянские СМИ.
Утверждается, что Алексанян задержали пару месяцев назад в ереванском аэропорту Звартноц, однако власти решили не предавать это огласке во избежание скандала.
У Алексанян обнаружили документы, вызвавшие подозрения якобы в шпионаже в пользу Азербайджана.
После задержания Служба нацбезопасности провела обыски в здании МИД Армении, проверив компьютеры и документы.
По данным «Грапарак», информация об Ашхен Алексанян, даже о ее назначении, удалена из всех открытых источников.