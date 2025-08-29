Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?

В Следственном комитете Армении сообщили об аресте сотрудницы МИД по делу о госизмене. При этом уточняется, что это не высокопоставленное должностное лицо и не бывший консул республики за рубежом, как ранее писалось в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ашхен Аракелян по делу о «шпионаже» в пользу Азербайджана.

«Заведено уголовное дело по части шпионажа в пользу иностранного государства и госизмены, отметили в структуре», - говорится в сообщении.

Данных об участии в преступлении иных лиц, в том числе других сотрудников министерства, нет.