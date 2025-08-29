USD 1.7000
Мамедали Агаева доставили в суд

17:49
17:49

Экс-директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев доставлен в суд для избрания меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в суде.

14:04 

Экс-директору московского Театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 20 млн руб., сообщили в прокуратуре российской столицы.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств театра.

По данным ведомства, Агаев зарегистрировался в качестве ИП и заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры с театром, который возглавлял, о создании сценариев проектов спектаклей и последующей передачи прав на них, «с корыстной целью незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного спектакля».

11:54 

В деле о «хищении 20 млн рублей» бюджетных средств, в рамках которого накануне был задержан бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев, могут появиться новые фигуранты и задержанные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В уголовном деле есть неустановленные лица, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства совершения преступления, появиться новые подозреваемые и задержанные», - утверждает собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев был задержан МВД и ФСБ по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. Также сообщалось, что счета родственников экс-директора театра заморожены. Следствие планирует ходатайствовать в суде об аресте Агаева.

Мамедали Агаев, родившийся в Нахчыване в 1952 году, в период с 1992 по 2021 год возглавлял Московский академический театр сатиры. Является заслуженным работником культуры и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1144
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1275
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2679
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5070
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1949
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1290
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2987
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2660
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2758
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1715
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3975

