USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Евросоюз конкретно угрожает Израилю

обновлено 13:29
13:29 1236

Странам Евросоюза в связи с действиями Израиля в секторе Газа следует перейти от слов к конкретным шагам и ввести санкции против Тель-Авива по десяти различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис.

«Мы давно выступаем за переоценку соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, что наконец и происходит. Абсолютно очевидно, что Израиль не придерживается своих обязательств по соблюдению прав человека», – сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

По его словам, отдельные страны ЕС считают, что Израилю следует дать время для изменения ситуации. Однако, отметил министр, пока никаких сдвигов не наблюдается, а мировое сообщество ожидает от Европы решительных шагов.

«Есть 10 разных областей, определенных Европой, в которых возможно применить санкции или другие меры в отношении Израиля», – добавил он.

Харрис уточнил, что намерен обсудить возможные рестрикции с представителями всех стран ЕС в ходе встречи. Целью ограничительных мер он назвал прекращение огня в секторе Газа, обеспечение доступа гуманитарной помощи и возвращение израильских заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

По мнению главы МИД Ирландии, настал момент, когда Евросоюз должен подкрепить свои заявления конкретными действиями.

*** 12:33

Евросоюз должен начать предпринимать конкретные меры для давления на Израиль в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера, отвечающая за вопросы конкуренции.

«Нам нужно провести оценку, работать и добиваться конкретных результатов, потому что время на исходе», — сказала она в интервью газете Financial Times. Рибера отметила, что у нее «есть длинный список того, что должно сделать сообщество, но на данный момент не удается добиться, чтобы большинство стран требовало конкретных действий». Она назвала такую ситуацию «позорной», отмечает издание.

Замглавы ЕК также призвала к более решительным шагам, подчеркнув, что «это один из тех вопросов, которые история не забудет».

Ряд стран, включая Венгрию и Германию, выступают против давления на Израиль, а вопрос о разрыве ассоциации ЕС с еврейским государством пока не выносился на рассмотрение.

Ранее, 28 июля, Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe. В ЕК пояснили, что решение связано с действиями Израиля в секторе Газа, которые, по мнению Брюсселя, нарушают международное право и права человека.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 311
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 549
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 440
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2605
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1055
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 321
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1000
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2827
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1848

ЭТО ВАЖНО

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 311
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 549
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 440
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2605
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1055
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 321
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1000
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2827
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться