Евросоюз конкретно угрожает Израилю

Странам Евросоюза в связи с действиями Израиля в секторе Газа следует перейти от слов к конкретным шагам и ввести санкции против Тель-Авива по десяти различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис.
«Мы давно выступаем за переоценку соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, что наконец и происходит. Абсолютно очевидно, что Израиль не придерживается своих обязательств по соблюдению прав человека», – сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.
По его словам, отдельные страны ЕС считают, что Израилю следует дать время для изменения ситуации. Однако, отметил министр, пока никаких сдвигов не наблюдается, а мировое сообщество ожидает от Европы решительных шагов.
«Есть 10 разных областей, определенных Европой, в которых возможно применить санкции или другие меры в отношении Израиля», – добавил он.
Харрис уточнил, что намерен обсудить возможные рестрикции с представителями всех стран ЕС в ходе встречи. Целью ограничительных мер он назвал прекращение огня в секторе Газа, обеспечение доступа гуманитарной помощи и возвращение израильских заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.
По мнению главы МИД Ирландии, настал момент, когда Евросоюз должен подкрепить свои заявления конкретными действиями.
Евросоюз должен начать предпринимать конкретные меры для давления на Израиль в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Тереса Рибера, отвечающая за вопросы конкуренции.
«Нам нужно провести оценку, работать и добиваться конкретных результатов, потому что время на исходе», — сказала она в интервью газете Financial Times. Рибера отметила, что у нее «есть длинный список того, что должно сделать сообщество, но на данный момент не удается добиться, чтобы большинство стран требовало конкретных действий». Она назвала такую ситуацию «позорной», отмечает издание.
Замглавы ЕК также призвала к более решительным шагам, подчеркнув, что «это один из тех вопросов, которые история не забудет».
Ряд стран, включая Венгрию и Германию, выступают против давления на Израиль, а вопрос о разрыве ассоциации ЕС с еврейским государством пока не выносился на рассмотрение.
Ранее, 28 июля, Еврокомиссия рекомендовала приостановить участие Израиля в научно-исследовательской программе Horizon Europe. В ЕК пояснили, что решение связано с действиями Израиля в секторе Газа, которые, по мнению Брюсселя, нарушают международное право и права человека.