Евросоюз конкретно угрожает Израилю

Странам Евросоюза в связи с действиями Израиля в секторе Газа следует перейти от слов к конкретным шагам и ввести санкции против Тель-Авива по десяти различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис.

«Мы давно выступаем за переоценку соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, что наконец и происходит. Абсолютно очевидно, что Израиль не придерживается своих обязательств по соблюдению прав человека», – сказал Харрис по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

По его словам, отдельные страны ЕС считают, что Израилю следует дать время для изменения ситуации. Однако, отметил министр, пока никаких сдвигов не наблюдается, а мировое сообщество ожидает от Европы решительных шагов.

«Есть 10 разных областей, определенных Европой, в которых возможно применить санкции или другие меры в отношении Израиля», – добавил он.

Харрис уточнил, что намерен обсудить возможные рестрикции с представителями всех стран ЕС в ходе встречи. Целью ограничительных мер он назвал прекращение огня в секторе Газа, обеспечение доступа гуманитарной помощи и возвращение израильских заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

По мнению главы МИД Ирландии, настал момент, когда Евросоюз должен подкрепить свои заявления конкретными действиями.