Погода в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 30 августа.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 31-36° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 33-38° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.