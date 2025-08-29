USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Погода в Азербайджане на завтра

12:51 1255

Обнародован прогноз погоды на 30 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 31-36° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днем 33-38° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 313
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 551
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 441
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2607
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1057
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 321
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1000
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2829
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1849

