Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Бельгия готова отправить военных в Украину

12:49 476

Бельгия передаст дополнительную военную помощь Украине на €100 млн и ускорит передачу истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген.

«Бельгия предоставит военную помощь Украине на €100 млн, мы также максимально ускорим передачу наших F-16», — пообещал Франкен, добавив, что Бельгия занимает «очень активную позицию» в «коалиции желающих».

По его словам, Бельгия «не исключает» отправку своих войск в Украину после окончании войны, готова также поставить «морские возможности», под которыми подразумеваются морские беспилотники.

Франкен также подчеркнул, что считает необходимым принудить Россию санкциями к мирному соглашению. При этом он добавил, что «скептически настроен» относительно возможности скорого перемирия.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 314
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 551
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 443
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2608
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1060
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 321
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1001
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2829
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1849

