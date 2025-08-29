В ЕС заявили, что каждый сам за себя

Страны Евросоюза самостоятельно определят, направлять ли войска в Украину после окончания войны, общего решения пока нет, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Страны ЕС должны сами решать вопрос о войсках на земле. Мы уже слышали, что некоторые страны приняли решения, что отправят войска, некоторые – нет, мы обсуждаем это», – сказала Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны в Копенгагене.

Она не исключила, что в этом процессе могут принять участие нейтральные государства.

Каллас также отметила, что на данный момент у ЕС нет гарантий безопасности от России для европейских военных, которых планируют направить в Украину. В ответ на вопрос о наличии таких гарантий со стороны Москвы она заявила, что «Россия не стремится к миру» и призвала «нарастить давление» на РФ, чтобы добиться согласия на ввод войск стран ЕС.

«Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе. Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие как уже ввели США», — сказала она, пообещав также предложить «новые санкции против финансового сектора РФ».

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС рассматривает свой вклад в «гарантии безопасности» для Украины через тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева.

По словам Каллас, министры «рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС», чтобы обеспечить готовность к продолжению военной поддержки Украины в случае заключения мира. При этом она призвала сосредоточиться на поставках оружия Киеву уже сейчас, пока продолжаются боевые действия.

«Им остро нужны снаряды и им остро нужны системы ПВО, это главное, что мы будем обсуждать. Мы должны готовиться к событиям после конфликта, но это не близко», — указала дипломат.