USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

В ЕС заявили, что каждый сам за себя

13:01 1198

Страны Евросоюза самостоятельно определят, направлять ли войска в Украину после окончания войны, общего решения пока нет, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Страны ЕС должны сами решать вопрос о войсках на земле. Мы уже слышали, что некоторые страны приняли решения, что отправят войска, некоторые – нет, мы обсуждаем это», – сказала Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны в Копенгагене.

Она не исключила, что в этом процессе могут принять участие нейтральные государства.

Каллас также отметила, что на данный момент у ЕС нет гарантий безопасности от России для европейских военных, которых планируют направить в Украину. В ответ на вопрос о наличии таких гарантий со стороны Москвы она заявила, что «Россия не стремится к миру» и призвала «нарастить давление» на РФ, чтобы добиться согласия на ввод войск стран ЕС.

«Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе. Мы готовим санкции против энергетики, включая вторичные санкции, такие как уже ввели США», — сказала она, пообещав также предложить «новые санкции против финансового сектора РФ».

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что ЕС рассматривает свой вклад в «гарантии безопасности» для Украины через тренировочную миссию для ВСУ, военную миссию и поддержку военной промышленности Киева.

По словам Каллас, министры «рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС», чтобы обеспечить готовность к продолжению военной поддержки Украины в случае заключения мира. При этом она призвала сосредоточиться на поставках оружия Киеву уже сейчас, пока продолжаются боевые действия.

«Им остро нужны снаряды и им остро нужны системы ПВО, это главное, что мы будем обсуждать. Мы должны готовиться к событиям после конфликта, но это не близко», — указала дипломат.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 316
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 553
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 444
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2608
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1064
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 322
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1002
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2832
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1849

ЭТО ВАЖНО

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 316
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 553
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 444
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2608
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1064
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 322
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1002
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2832
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7605
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться