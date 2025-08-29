ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу

Армия обороны Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа, где на окраинах уже идут ожесточенные бои. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
«Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам. Сейчас на подступах к городу ведутся интенсивные бои», – написал он на арабском языке в X.
В свою очередь, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что ЦАХАЛ совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) вернул из сектора Газа тела двух заложников, захваченных радикалами во время атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.
«В ходе операции, проведенной ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа, в Израиль было возвращено тело покойного Илана Вайса, удерживавшегося террористической организацией ХАМАС. В ходе операции также были возвращены останки еще одного заложника, имя которого пока не разглашается», – говорится в заявлении.
В канцелярии уточнили, что в настоящее время останки идентифицируются в Институте судебной медицины.
*** 13:09
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня проведет совещание о возможном выводе города Хеврона из-под контроля Палестинской администрации, сообщает израильское телевидение.
План, предложенный министром экономики Ниром Баркатом, предполагает замену руководства ПА местными кланами и создание отдельного «эмирата», который признает Израиль еврейским государством и присоединится к Авраамовым соглашениям.
По данным i24NEWS, проект также включает создание совместной промышленной зоны площадью более 100 гектаров у стены безопасности, где смогут работать десятки тысяч палестинцев. Однако в израильской службе безопасности ШАБАК опасаются, что такой шаг ослабит сотрудничество с ПА в борьбе с терроризмом.
Тем временем израильские СМИ пишут, что армия Израиля отменила ежедневные «тактические паузы в военных действиях» в секторе Газа. Они действовали с 11.00 до 22.00 по бакинскому времени с конца июля.
ЦАХАЛ объявил город «опасной зоной боевых действий».