ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу

Армия обороны Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа, где на окраинах уже идут ожесточенные бои. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.



«Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам. Сейчас на подступах к городу ведутся интенсивные бои», – написал он на арабском языке в X.

В свою очередь, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что ЦАХАЛ совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) вернул из сектора Газа тела двух заложников, захваченных радикалами во время атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.

«В ходе операции, проведенной ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа, в Израиль было возвращено тело покойного Илана Вайса, удерживавшегося террористической организацией ХАМАС. В ходе операции также были возвращены останки еще одного заложника, имя которого пока не разглашается», – говорится в заявлении.

В канцелярии уточнили, что в настоящее время останки идентифицируются в Институте судебной медицины.