USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу

обновлено 14:33
14:33 1002

Армия обороны Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа, где на окраинах уже идут ожесточенные бои. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам. Сейчас на подступах к городу ведутся интенсивные бои», – написал он на арабском языке в X.

В свою очередь, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что ЦАХАЛ совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) вернул из сектора Газа тела двух заложников, захваченных радикалами во время атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.

«В ходе операции, проведенной ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа, в Израиль было возвращено тело покойного Илана Вайса, удерживавшегося террористической организацией ХАМАС. В ходе операции также были возвращены останки еще одного заложника, имя которого пока не разглашается», – говорится в заявлении.

В канцелярии уточнили, что в настоящее время останки идентифицируются в Институте судебной медицины.

*** 13:09

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня проведет совещание о возможном выводе города Хеврона из-под контроля Палестинской администрации, сообщает израильское телевидение.

План, предложенный министром экономики Ниром Баркатом, предполагает замену руководства ПА местными кланами и создание отдельного «эмирата», который признает Израиль еврейским государством и присоединится к Авраамовым соглашениям.

По данным i24NEWS, проект также включает создание совместной промышленной зоны площадью более 100 гектаров у стены безопасности, где смогут работать десятки тысяч палестинцев. Однако в израильской службе безопасности ШАБАК опасаются, что такой шаг ослабит сотрудничество с ПА в борьбе с терроризмом.

Тем временем израильские СМИ пишут, что армия Израиля отменила ежедневные «тактические паузы в военных действиях» в секторе Газа. Они действовали с 11.00 до 22.00 по бакинскому времени с конца июля.

ЦАХАЛ объявил город «опасной зоной боевых действий».

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 319
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 554
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 446
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2608
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1067
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 323
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1003
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2833
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7606
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1851

ЭТО ВАЖНО

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 319
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 554
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 446
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2608
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1067
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 323
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1003
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2833
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7606
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1851
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться