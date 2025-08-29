Израильтяне въехали в Сирию на бронетехнике

Военные провели обыск в одном из жилых домов, подробности не уточняются. Кроме того, телеканал сообщает о самолетах ВВС Израиля, замеченных в небе над провинциями Эль‑Кунейтра и Дераа.

Ранее телеканал Al‑Hadath со ссылкой на источник в сфере израильской безопасности сообщил, что поздно вечером 27 августа четыре вертолета высадили спецназ Израиля на военной базе в районе Аль‑Кисва к югу от Дамаска. Во время операции были обнаружены и изъяты турецкие секретные средства слежения за деятельностью ЦАХАЛ, предназначенные для автоматического наблюдения.

Позже истребители ВВС Израиля атаковали штаб сирийских войск в районе Аль‑Кисва, сообщает Sham TV. Самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям. Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель‑эль‑Маниа в окрестностях Дамаска.