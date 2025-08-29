Премьер-министр Тайланда хотела предотвратить войну и осталась без должности

Из решения суда следует, что Чинават раскритиковала командующего военного округа Таиланда в телефонном разговоре с председателем сената Камбоджи Хун Сеном. Разговор состоялся за несколько недель до вооруженного конфликта Таиланда и Камбоджи, который начался 24 июля и продлился пять дней. Чинават извинилась за утечку информации и заявила, что пыталась предотвратить войну.

Фактически Чинават не исполняет обязанности премьера с 1 июля. Тогда ее отстранили от должности на время расследования. Издание отмечает, что это пятый за 17 лет случай отстранения премьер-министра Таиланда от должности по решению суда.

Теперь парламенту предстоит выбрать нового премьер-министра. На это время исполнять обязанности главы правительства будет Пхумтам Вечаячай, который занимал пост заместителя премьера. Сроки выборов не определены.