Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Премьер-министр Тайланда хотела предотвратить войну и осталась без должности

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении этики. Она отстранена от должности, передает Bangkok Post.

Из решения суда следует, что Чинават раскритиковала командующего военного округа Таиланда в телефонном разговоре с председателем сената Камбоджи Хун Сеном. Разговор состоялся за несколько недель до вооруженного конфликта Таиланда и Камбоджи, который начался 24 июля и продлился пять дней. Чинават извинилась за утечку информации и заявила, что пыталась предотвратить войну.

Фактически Чинават не исполняет обязанности премьера с 1 июля. Тогда ее отстранили от должности на время расследования. Издание отмечает, что это пятый за 17 лет случай отстранения премьер-министра Таиланда от должности по решению суда.

Теперь парламенту предстоит выбрать нового премьер-министра. На это время исполнять обязанности главы правительства будет Пхумтам Вечаячай, который занимал пост заместителя премьера. Сроки выборов не определены. 

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 327
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 560
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 448
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2613
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1073
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 323
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1005
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2838
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7606
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1855

