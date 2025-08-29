Какие дальнобойные ракеты получит Украина

Госдепартамент США одобрил возможную передачу Украине до 3350 дальнобойных крылатых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с сопутствующим оборудованием и услугами на сумму до 825 млн долларов, сообщает Defense Express.

Хотя заказчиком выступает Украина, финансирование обеспечат Дания, Нидерланды, Норвегия и США в рамках программы Foreign Military Financing. В DSCA уточнили, что указанная сумма — максимальная, а окончательная стоимость будет зависеть от объема заказа.

ERAM — это не одна конкретная ракета, а проект, в рамках которого создаются несколько типов вооружений. Исполнителями являются CoAspire и Zone 5 Technologies. Средняя стоимость одной ракеты оценивается примерно в 246 тысяч долларов при дальности до 400 км.

Одним из фаворитов поставок считается RAACM от CoAspire, которая уже проходит испытания и создается с применением технологий 3D-печати.

Вторая разработка — Rusty Dagger от Zone 5 Technologies, участвующая в американской программе Enterprise Test Vehicle (ETV). Ее потенциальная дальность может достигать до 900 км (без боевой части). Ракета получила системы TERCOM/DSMAC, визуальную навигацию и элементы малозаметности, что снижает зависимость от спутникового сигнала.

Таким образом, Украина может получить сразу два новых типа высокоточного оружия дальнего действия, финансируемого союзниками по НАТО.