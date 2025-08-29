USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Какие дальнобойные ракеты получит Украина

14:20 496

Госдепартамент США одобрил возможную передачу Украине до 3350 дальнобойных крылатых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) вместе с сопутствующим оборудованием и услугами на сумму до 825 млн долларов, сообщает Defense Express.

Хотя заказчиком выступает Украина, финансирование обеспечат Дания, Нидерланды, Норвегия и США в рамках программы Foreign Military Financing. В DSCA уточнили, что указанная сумма — максимальная, а окончательная стоимость будет зависеть от объема заказа.

ERAM — это не одна конкретная ракета, а проект, в рамках которого создаются несколько типов вооружений. Исполнителями являются CoAspire и Zone 5 Technologies. Средняя стоимость одной ракеты оценивается примерно в 246 тысяч долларов при дальности до 400 км.

Одним из фаворитов поставок считается RAACM от CoAspire, которая уже проходит испытания и создается с применением технологий 3D-печати.

Вторая разработка — Rusty Dagger от Zone 5 Technologies, участвующая в американской программе Enterprise Test Vehicle (ETV). Ее потенциальная дальность может достигать до 900 км (без боевой части). Ракета получила системы TERCOM/DSMAC, визуальную навигацию и элементы малозаметности, что снижает зависимость от спутникового сигнала.

Таким образом, Украина может получить сразу два новых типа высокоточного оружия дальнего действия, финансируемого союзниками по НАТО.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 331
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 562
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 449
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2615
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1076
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 323
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1005
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2838
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7608
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1856

ЭТО ВАЖНО

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 331
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 562
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 449
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2615
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5206
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1076
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 323
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1005
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2838
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7608
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1856
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться