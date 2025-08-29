USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна

Президент России Владимир Путин допускает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии хорошей подготовки к ней. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 18 августа в Белом состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также европейскими лидерами. Все они обсуждали вопрос завершения войны в Украине.

После встречи Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и анонсировал, что начал подготовку двусторонней встречи между президентами России и Украины. Трамп добавил, что после этого состоится трехсторонняя встреча, в которой участие будет принимать в том числе и он.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
