Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы

Ульвия Худиева
14:28 566

Конкретной информации о повышении стоимости проезда в Бакинском метрополитене пока нет, сообщил журналистам советник председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Эмиль Ахмедов.

Он также прокомментировал вопрос внедрения ежемесячных и разовых проездных карт. По словам Ахмедова, рассматривается возможность введения месячных и одноразовых карт для проезда.

«Планируется предусмотреть особый подход для различных социальных групп. Ведутся обсуждения о введении льготных условий для студентов, малоимущих и других уязвимых категорий граждан. Изучаются различные альтернативные модели, включая месячные и разовые карты.

В мире применяются разные тарифные системы в зависимости от расстояния поездки: во многих странах пассажиры платят за преодоленную дистанцию. В Азербайджане также ведутся обсуждения по этому направлению», - сказал советник.

Ахмедов добавил, что в Баку были доставлены четыре состава нового поколения (20 вагонов). Планируется, что эти поезда четвертого поколения в 2025 году выйдут на линии вместо вагонов, срок эксплуатации которых подходит к концу.

До 2030 года планируется закупить и запустить на линии 299 вагонов нового поколения.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 338
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 567
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 455
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2618
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5207
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1080
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 325
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1005
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2838
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7608
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1856

