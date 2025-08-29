Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы

Конкретной информации о повышении стоимости проезда в Бакинском метрополитене пока нет, сообщил журналистам советник председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Эмиль Ахмедов.

Он также прокомментировал вопрос внедрения ежемесячных и разовых проездных карт. По словам Ахмедова, рассматривается возможность введения месячных и одноразовых карт для проезда.

«Планируется предусмотреть особый подход для различных социальных групп. Ведутся обсуждения о введении льготных условий для студентов, малоимущих и других уязвимых категорий граждан. Изучаются различные альтернативные модели, включая месячные и разовые карты.

В мире применяются разные тарифные системы в зависимости от расстояния поездки: во многих странах пассажиры платят за преодоленную дистанцию. В Азербайджане также ведутся обсуждения по этому направлению», - сказал советник.

Ахмедов добавил, что в Баку были доставлены четыре состава нового поколения (20 вагонов). Планируется, что эти поезда четвертого поколения в 2025 году выйдут на линии вместо вагонов, срок эксплуатации которых подходит к концу.

До 2030 года планируется закупить и запустить на линии 299 вагонов нового поколения.