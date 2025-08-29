USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Украинцы поразили очередной стратегический объект в России

В ночь на пятницу, 29 августа, силы обороны Украины нанесли удар по линейно-производственной станции в Брянской области России, которая занимается перекачкой дизельного топлива через магистральные нефтепродуктопроводы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным военных, удар был комплексным. В операции участвовали подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем, а также Силы специальных операций и Служба безопасности Украины. На территории станции произошел пожар.

Отмечается, что станция обеспечивает транспортировку топлива через российские нефтепродуктопроводы, в том числе для нужд российских войск. Годовая пропускная способность объекта составляет около 10,5 млн тонн.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
