Украинцы поразили очередной стратегический объект в России

В ночь на пятницу, 29 августа, силы обороны Украины нанесли удар по линейно-производственной станции в Брянской области России, которая занимается перекачкой дизельного топлива через магистральные нефтепродуктопроводы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным военных, удар был комплексным. В операции участвовали подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем, а также Силы специальных операций и Служба безопасности Украины. На территории станции произошел пожар.

Отмечается, что станция обеспечивает транспортировку топлива через российские нефтепродуктопроводы, в том числе для нужд российских войск. Годовая пропускная способность объекта составляет около 10,5 млн тонн.