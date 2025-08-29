USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

BYD официально в Азербайджане

14:41 263

Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD (Build Your Dreams) официально закрепился в Азербайджане. Компания доверила свое официальное представительство в стране компании EV SARDA. Это решение символизирует не только новое партнерство, но и начало «электромобильной революции» на азербайджанском рынке.

Официальное представительство возглавила EV SARDA, которая входит в состав SARDA Group. Группа принадлежит известному азербайджанскому предпринимателю Рауфу Халилову. На протяжении многих лет холдинг успешно работает в различных секторах экономики, зарекомендовав себя как надежный партнер. Стоит отметить, что SARDA Group является официальным импортером BYD в Азербайджане с 2011 года.

Интерес SARDA Group к автомобильной и транспортной отрасли выходит за рамки легковых машин. С прошлого года компания импортирует современные автобусы. Более того, начиная с этого года, EV SARDA запускает производство в Азербайджане ряд электрических автобусов моделей (12 м, 10 м, ,7 м). Все эти модели оснащены электрическими двигателями. Данный шаг имеет стратегическое значение для развития транспортной сферы и укрепления внутреннего производства.

Сегодня BYD занимает лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей: каждый третий проданный электромобиль принадлежит именно этой марке. Выход компании на азербайджанский рынок сулит два ключевых результата:

  1. Доступность электромобилей — местные покупатели получат широкий выбор моделей и доступные ценовые предложения.
  2. Экологичное будущее — в соответствии с энергетической стратегией Азербайджана будет стимулироваться более широкое использование альтернативного транспорта.

В ближайшие годы сотрудничество ускорит развитие инфраструктуры для электромобилей — зарядные станции, сервисные центры и техническая поддержка. EV SARDA стремится не только к продаже автомобилей, но и к созданию экологической и технологической экосистемы.

Передача официального представительства BYD компании EV SARDA и инициативы SARDA Group по выпуску автомобилей и автобусов открывают новую эпоху для транспортного сектора Азербайджана. Это стратегический шаг как с экономической, так и с экологической точки зрения. Рынок электромобилей страны становится более конкурентным, современным и перспективным.

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 348
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 575
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 461
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2622
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5207
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1086
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 326
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1008
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2843
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7608
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1856

ЭТО ВАЖНО

Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 348
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 575
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 461
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 2622
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину
Подыграть Трампу, чтобы не проиграть Путину наша аналитика; все еще актуально
00:17 5207
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
Суд над сотрудником посольства США в Азербайджане
14:03 1086
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
Азербайджан и Латвия расширяют сотрудничество в здравоохранении
13:59 326
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу
ЦАХАЛ на низком старте: Израиль готовится к наступлению на Газу обновлено 14:33
14:33 1008
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть
Швейцарец на мотоцикле заехал в армянскую воинскую часть видео
12:32 2843
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор…
Новое соглашение Азербайджана с Ираном. Здесь и туркменский фактор… главное на этот час; все еще актуально
28 августа 2025, 23:53 7608
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
Карапетян включается в борьбу за власть в Армении
12:19 1856
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться