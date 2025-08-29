BYD официально в Азербайджане

Официальное представительство возглавила EV SARDA , которая входит в состав SARDA Group . Группа принадлежит известному азербайджанскому предпринимателю Рауфу Халилову . На протяжении многих лет холдинг успешно работает в различных секторах экономики, зарекомендовав себя как надежный партнер. Стоит отметить, что SARDA Group является официальным импортером BYD в Азербайджане с 2011 года.

Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD (Build Your Dreams) официально закрепился в Азербайджане. Компания доверила свое официальное представительство в стране компании EV SARDA. Это решение символизирует не только новое партнерство, но и начало «электромобильной революции» на азербайджанском рынке.

Интерес SARDA Group к автомобильной и транспортной отрасли выходит за рамки легковых машин. С прошлого года компания импортирует современные автобусы. Более того, начиная с этого года, EV SARDA запускает производство в Азербайджане ряд электрических автобусов моделей (12 м, 10 м, ,7 м). Все эти модели оснащены электрическими двигателями. Данный шаг имеет стратегическое значение для развития транспортной сферы и укрепления внутреннего производства.

Сегодня BYD занимает лидирующие позиции на мировом рынке электромобилей: каждый третий проданный электромобиль принадлежит именно этой марке. Выход компании на азербайджанский рынок сулит два ключевых результата:

Доступность электромобилей — местные покупатели получат широкий выбор моделей и доступные ценовые предложения. Экологичное будущее — в соответствии с энергетической стратегией Азербайджана будет стимулироваться более широкое использование альтернативного транспорта.

В ближайшие годы сотрудничество ускорит развитие инфраструктуры для электромобилей — зарядные станции, сервисные центры и техническая поддержка. EV SARDA стремится не только к продаже автомобилей, но и к созданию экологической и технологической экосистемы.

Передача официального представительства BYD компании EV SARDA и инициативы SARDA Group по выпуску автомобилей и автобусов открывают новую эпоху для транспортного сектора Азербайджана. Это стратегический шаг как с экономической, так и с экологической точки зрения. Рынок электромобилей страны становится более конкурентным, современным и перспективным.