Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Путин обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ

15:40 1700

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности шаги, необходимые в отношениях со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает ТАСС.

«Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ, - сказал глава российского государства. - Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей».

Затем Путин передал слово в качестве профильного докладчика главе МИД Сергею Лаврову.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1145
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1277
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2680
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5071
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1952
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1290
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2990
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2661
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2759
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1715
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3977

