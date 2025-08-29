Путин обсудил с Совбезом отношения со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности шаги, необходимые в отношениях со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает ТАСС.

«Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ, - сказал глава российского государства. - Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей».

Затем Путин передал слово в качестве профильного докладчика главе МИД Сергею Лаврову.