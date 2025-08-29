Когда истекут договоренности Армении и США?

Подписанные 8 августа в Вашингтоне три меморандума о взаимопонимании между Арменией и США, нацеленные на развитие стратегического партнерства в трех ключевых направлениях, рассчитаны на один год с возможностью продления еще трижды. Об этом говорится в тексте документов, опубликованных армянским правительством.

Все три меморандума вступили в силу с момента подписания и рассчитаны на срок в один год с возможностью трехкратного продления, если ни одна из сторон не выразит желание прекратить сотрудничество, следует из документов.

Ереван и Вашингтон также договорились назначить ответственных представителей для реализации положений соглашений и проводить регулярные консультации. При необходимости стороны смогут вносить изменения в документы.

Во время встречи в Белом доме 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали три меморандума, касающиеся сотрудничества в развитии проекта «Перекресток мира», предполагающего разблокировку региональных коммуникаций, а также в сферах энергетической безопасности, биотехнологий и полупроводников.