USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Когда истекут договоренности Армении и США?

15:48 1075

Подписанные 8 августа в Вашингтоне три меморандума о взаимопонимании между Арменией и США, нацеленные на развитие стратегического партнерства в трех ключевых направлениях, рассчитаны на один год с возможностью продления еще трижды. Об этом говорится в тексте документов, опубликованных армянским правительством.

Все три меморандума вступили в силу с момента подписания и рассчитаны на срок в один год с возможностью трехкратного продления, если ни одна из сторон не выразит желание прекратить сотрудничество, следует из документов.

Ереван и Вашингтон также договорились назначить ответственных представителей для реализации положений соглашений и проводить регулярные консультации. При необходимости стороны смогут вносить изменения в документы.

Во время встречи в Белом доме 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали три меморандума, касающиеся сотрудничества в развитии проекта «Перекресток мира», предполагающего разблокировку региональных коммуникаций, а также в сферах энергетической безопасности, биотехнологий и полупроводников.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1147
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1279
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2683
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5073
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1953
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1290
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2990
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2661
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2759
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1715
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3978

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1147
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1279
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2683
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5073
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1953
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1290
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2990
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2661
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2759
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1715
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3978
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться