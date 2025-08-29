Kapital Bank делает следующий шаг в борьбе с кибермошенничеством

Первый банк страны Kapital Bank расширяет методы борьбы с кибермошенничеством. На этот раз банк внедрил новую функциональность в мобильное приложение Birbank. Теперь клиенты смогут проверить, действительно ли звонок, поступивший от банка, принадлежит ему. Так, если клиенту звонят от имени банка, он может потребовать от звонящего отправить уведомление в мобильное приложение Birbank.

Это нововведение особенно поможет пользователям в борьбе с мошенничеством. Если вам поступит звонок от Kapital Bank или Birbank с предложением какого-либо продукта или сообщением о проблеме с вашей картой, попыткой снять деньги со счета, необходимо немедленно выполнить следующие действия:

• Потребуйте от звонящего отправить уведомление в мобильное приложение Birbank. Помните, что уведомление может быть отправлено только в мобильное приложение Birbank.

• Затем войдите в мобильное приложение на своем телефоне.

• Если звонящий действительно является сотрудником банка, вы получите уведомление в мобильном приложении, подтверждающее это. В уведомлении будет указано: «Уважаемый клиент Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за оказанное доверие».

• После получения уведомления в мобильном приложении вы можете продолжить разговор со звонящим. В противном случае немедленно завершите звонок.

Еще раз напоминаем, что необходимо крайне внимательно относиться к звонкам от имени банка. Помните, что ни один сотрудник банка не сможет звонить клиенту с чужого номера или через социальные сети. Сотрудник банка не имеет права запрашивать у клиента срок действия карты, трехзначный CVV код с обратной стороны карты или четырехзначный код безопасности OTP, отправленный через сообщение. При возникновении подозрительных ситуаций немедленно уведомляйте горячую линию банка, в котором вы являетесь клиентом. Любое подозрительное сообщение, звонок или аккаунт в социальной сети следует немедленно сообщать в соответствующие органы и в банк, клиентом которого вы являетесь. Таким образом, вы сможете предотвратить попадание других людей в цель кибермошенников.

