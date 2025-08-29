USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Kapital Bank делает следующий шаг в борьбе с кибермошенничеством

Первый банк страны Kapital Bank расширяет методы борьбы с кибермошенничеством. На этот раз банк внедрил новую функциональность в мобильное приложение Birbank. Теперь клиенты смогут проверить, действительно ли звонок, поступивший от банка, принадлежит ему. Так, если клиенту звонят от имени банка, он может потребовать от звонящего отправить уведомление в мобильное приложение Birbank.

Это нововведение особенно поможет пользователям в борьбе с мошенничеством. Если вам поступит звонок от Kapital Bank или Birbank с предложением какого-либо продукта или сообщением о проблеме с вашей картой, попыткой снять деньги со счета, необходимо немедленно выполнить следующие действия:

• Потребуйте от звонящего отправить уведомление в мобильное приложение Birbank. Помните, что уведомление может быть отправлено только в мобильное приложение Birbank.

• Затем войдите в мобильное приложение на своем телефоне.

• Если звонящий действительно является сотрудником банка, вы получите уведомление в мобильном приложении, подтверждающее это. В уведомлении будет указано: «Уважаемый клиент Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее вам банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за оказанное доверие».

• После получения уведомления в мобильном приложении вы можете продолжить разговор со звонящим. В противном случае немедленно завершите звонок.

Еще раз напоминаем, что необходимо крайне внимательно относиться к звонкам от имени банка. Помните, что ни один сотрудник банка не сможет звонить клиенту с чужого номера или через социальные сети. Сотрудник банка не имеет права запрашивать у клиента срок действия карты, трехзначный CVV код с обратной стороны карты или четырехзначный код безопасности OTP, отправленный через сообщение. При возникновении подозрительных ситуаций немедленно уведомляйте горячую линию банка, в котором вы являетесь клиентом. Любое подозрительное сообщение, звонок или аккаунт в социальной сети следует немедленно сообщать в соответствующие органы и в банк, клиентом которого вы являетесь. Таким образом, вы сможете предотвратить попадание других людей в цель кибермошенников.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
В России увидели интерес у Армении
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
О чем договорились Пакистан и Армения?
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
