Какие люди и без охраны!

Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны бывшего вице-президента США Камалу Харрис, несмотря на то, что бывший лидер Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ.

«Трамп лишил Камалу Харрис охраны секретной службы в четверг», - передает телеканал.

Неназванные источники телеканала, знакомые с нераскрытым постановлением, заявили, что Джо Байден продлил Харрис охрану на год, до 2026 года, с помощью постановления, которое до сегодняшнего дня не было обнародовано. Он сделал это незадолго до того, как покинуть свой пост. Отмечается, что в соответствии с законом Харрис как бывший вице-президент могла пользоваться охраной только полгода после своего ухода с поста.

По данным CNN, Трамп отменил это постановление в своем письме «Меморандум министру внутренней безопасности» от четверга.