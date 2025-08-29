Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три основных направления гарантий безопасности для страны: сохранение армии, сотрудничество с НАТО и санкции против России.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности личного состава и обеспечение вооружением через украинское, европейское и американское производство. «Никто не говорит о большем числе, потому что больше никто не даст. Но говорить о меньшем мы не можем», — подчеркнул Зеленский.

Второй блок — НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров о готовности поддержать Украину в случае новой агрессии. Третий блок — санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.

Президент также прокомментировал текущую ситуацию на фронте. На Запорожском направлении российские войска накапливают десантные силы, и эта группировка достаточно большая. В Харьковской и Донецкой областях продолжаются активные боевые действия. На Сумском направлении силы ВСУ постепенно вытесняют войска РФ.

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая возможность механизмов, аналогичных статье 5 НАТО, но вне альянса. Трамп подтвердил участие США, подчеркнув, что основная нагрузка должна лечь на европейские страны, и исключил отправку американских военных в Украину.