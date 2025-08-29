Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией

Глава МИД Турции Хакан Фидан объявил о полном разрыве торгово-экономических отношений с Израилем и закрытии турецкого воздушного пространства для израильских самолетов. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, хотя последствия этого шага еще только предстоит оценить, ограничение на полеты через Турцию может увеличить продолжительность маршрутов из Израиля в Грузию и Азербайджан почти на два часа. Один из израильских чиновников в комментарии изданию отметил, что ранее Анкара уже делала аналогичные заявления, однако экономические связи между странами продолжались.

Глава МИД Турции также заявил, что Анкара запретила вход в турецкие порты судам, перевозящим в Израиль вооружение.

The Jerusalem Post напоминает, что решение Турции было принято на фоне сообщений о новых неофициальных требованиях портовых властей страны. Согласно этим данным, от судоходных компаний стали запрашивать письменные гарантии того, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, направляющиеся в эту страну.

Выступая в пятницу на внеочередном заседании турецкого парламента, Фидан заявил, что Анкара продолжит работу с группой стран-единомышленников с целью добиться полной приостановки участия Израиля в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы продолжим предпринимать шаги совместно со странами-единомышленницами, чтобы прекратить торговлю с Израилем, полностью приостановить участие Израиля в работе ассамблеи ООН, прекратить поставки оружия и боеприпасов в Израиль», – приводят его выступление турецкие СМИ.

Фидан добавил, что дипломатические усилия Анкары сосредоточены на двух ключевых направлениях: немедленное прекращение боевых действий и геноцида в Газе, а также обеспечение гуманитарных поставок в анклав. Вторым приоритетом он назвал сохранение в международной повестке идеи создания палестинского государства и обеспечение широкой поддержки этой инициативы. По словам министра, игнорирование Израилем международного права и продолжение жесткой политики в отношении Палестины неизбежно приведут к серьезным последствиям как в регионе, так и за его пределами.