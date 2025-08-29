USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией

16:58 1155

Глава МИД Турции Хакан Фидан объявил о полном разрыве торгово-экономических отношений с Израилем и закрытии турецкого воздушного пространства для израильских самолетов. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, хотя последствия этого шага еще только предстоит оценить, ограничение на полеты через Турцию может увеличить продолжительность маршрутов из Израиля в Грузию и Азербайджан почти на два часа. Один из израильских чиновников в комментарии изданию отметил, что ранее Анкара уже делала аналогичные заявления, однако экономические связи между странами продолжались.

Глава МИД Турции также заявил, что Анкара запретила вход в турецкие порты судам, перевозящим в Израиль вооружение.

The Jerusalem Post напоминает, что решение Турции было принято на фоне сообщений о новых неофициальных требованиях портовых властей страны. Согласно этим данным, от судоходных компаний стали запрашивать письменные гарантии того, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, направляющиеся в эту страну.

Выступая в пятницу на внеочередном заседании турецкого парламента, Фидан заявил, что Анкара продолжит работу с группой стран-единомышленников с целью добиться полной приостановки участия Израиля в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы продолжим предпринимать шаги совместно со странами-единомышленницами, чтобы прекратить торговлю с Израилем, полностью приостановить участие Израиля в работе ассамблеи ООН, прекратить поставки оружия и боеприпасов в Израиль», – приводят его выступление турецкие СМИ.

Фидан добавил, что дипломатические усилия Анкары сосредоточены на двух ключевых направлениях: немедленное прекращение боевых действий и геноцида в Газе, а также обеспечение гуманитарных поставок в анклав. Вторым приоритетом он назвал сохранение в международной повестке идеи создания палестинского государства и обеспечение широкой поддержки этой инициативы. По словам министра, игнорирование Израилем международного права и продолжение жесткой политики в отношении Палестины неизбежно приведут к серьезным последствиям как в регионе, так и за его пределами.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1156
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1290
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2695
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5080
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1963
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1294
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2998
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2664
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2761
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1156
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1290
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2695
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5080
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1963
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1294
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 2998
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2664
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2761
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться