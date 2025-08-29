В России увидели интерес у Армении

Москва видит «заинтересованность армянской стороны» по продолжению «продуктивного двустороннего сотрудничества» в области мирного атома. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши атомщики с момента закладки АЭС в Армении регулярно обмениваются опытом. На данный момент «Росатом» с армянскими специалистами осуществляет работы по продлению срока эксплуатации до 2026 года. Обсуждаются и вопросы новой генерации, понимаем, что к этому вопросу партнеры хотят подойти основательно, оценить все возможные варианты.

Руководство «Росатома» находится в регулярном контакте с правительством Армении. Россия готова к различным сценариям, и вся линейка от модульных реакторов до новой крупной современной станции у нас имеется. Россия, в отличие от того, что продвигают, например, в США, опирается на испытанные и апробированные наработки», - сказала Захарова.

Она заявила о «попытках недоброжелателей из западных стран дискредитировать российско-армянское взаимодействие на основе ничем не подкрепленных утверждений о том, что действующее атомная станция в Армении якобы может скоро выйти из строя».

«В СМИ писали, что станция якобы представляет угрозу. Напомню, что безопасность станции неоднократно подтверждалась МАГАТЭ, в том числе после ее посещения делегации во главе с генсеком организации.

Специалисты, в том числе и армянские, прекрасно понимают, где пропаганда и фейки Запада, где атомная отрасль переживает, мягко говоря, не лучшие времена, а где надежные решения, которые с удовольствием применяются во всем мире», - добавила Захарова.