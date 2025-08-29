USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Минтруда помогло создать исмаиллинцам свой малый бизнес

фото
17:04 339

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исмаиллинской районной исполнительной власти Нахид Багиров ознакомились с малыми хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для местных жителей Самиры Гасановой и Хатиры Талыблы.

С.Гасанова, получив активы по программе самозанятости, открыла салон красоты. Х.Талыблы же, организовав швейный цех при поддержке программы, впоследствии расширила его и основала дом моды. Здесь также в сотрудничестве с Гёйчайским центром профессиональной подготовки Государственного агентства занятости при Минтруда организованы курсы по обучению профессии портного.

Обе участницы программы выразили благодарность главе государства за оказанную поддержку, которая дала возможность безработным и ищущим работу гражданам создать свой малый бизнес.

В Минтруда отметили, что за прошедший период в рамках программы самозанятости в Исмаиллинском районе было создано 1631 малое хозяйство.

Анар Алиев и Нахид Багиров также ознакомились с центром заботы, созданным в Исмаиллинском районе в рамках проекта, реализованного по заказу Агентства социальных услуг при Минтруда. Здесь социальные работники, педагоги, психологи и другие специалисты занимаются развитием эмоциональных и физических навыков, а также формированием первоначальных навыков письма и чтения у детей с инвалидностью и других уязвимых категорий.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1159
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1295
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2697
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5086
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1966
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1294
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 3000
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2666
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2762
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1159
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1295
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2697
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5086
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1966
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1294
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 3000
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2666
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2762
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться