Минтруда помогло создать исмаиллинцам свой малый бизнес

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исмаиллинской районной исполнительной власти Нахид Багиров ознакомились с малыми хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для местных жителей Самиры Гасановой и Хатиры Талыблы.

С.Гасанова, получив активы по программе самозанятости, открыла салон красоты. Х.Талыблы же, организовав швейный цех при поддержке программы, впоследствии расширила его и основала дом моды. Здесь также в сотрудничестве с Гёйчайским центром профессиональной подготовки Государственного агентства занятости при Минтруда организованы курсы по обучению профессии портного.

Обе участницы программы выразили благодарность главе государства за оказанную поддержку, которая дала возможность безработным и ищущим работу гражданам создать свой малый бизнес.

В Минтруда отметили, что за прошедший период в рамках программы самозанятости в Исмаиллинском районе было создано 1631 малое хозяйство.