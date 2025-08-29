Минтруда помогло создать исмаиллинцам свой малый бизнес

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исмаиллинской районной исполнительной власти Нахид Багиров ознакомились с малыми хозяйствами, созданными в рамках программы самозанятости для местных жителей Самиры Гасановой и Хатиры Талыблы.
С.Гасанова, получив активы по программе самозанятости, открыла салон красоты. Х.Талыблы же, организовав швейный цех при поддержке программы, впоследствии расширила его и основала дом моды. Здесь также в сотрудничестве с Гёйчайским центром профессиональной подготовки Государственного агентства занятости при Минтруда организованы курсы по обучению профессии портного.
Обе участницы программы выразили благодарность главе государства за оказанную поддержку, которая дала возможность безработным и ищущим работу гражданам создать свой малый бизнес.
В Минтруда отметили, что за прошедший период в рамках программы самозанятости в Исмаиллинском районе было создано 1631 малое хозяйство.
Анар Алиев и Нахид Багиров также ознакомились с центром заботы, созданным в Исмаиллинском районе в рамках проекта, реализованного по заказу Агентства социальных услуг при Минтруда. Здесь социальные работники, педагоги, психологи и другие специалисты занимаются развитием эмоциональных и физических навыков, а также формированием первоначальных навыков письма и чтения у детей с инвалидностью и других уязвимых категорий.