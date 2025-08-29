USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу

17:23 567

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым к дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995–2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, призываются на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2025 года.

Кроме этого, 1-30 октября 2025 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1161
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1297
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2699
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5086
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1968
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1295
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 3000
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2666
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2762
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58 1161
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57 1297
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16 2699
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43 5086
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22 1968
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23 1295
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09 3000
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38 2666
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28 2762
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23 1716
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 3981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться