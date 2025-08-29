USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Президент РФ Владимир Путин передал активы французского химического холдинга Air Liquide компании «М-Логистика». Соответствующий указ глава российского государства подписал в пятницу, 29 августа, сообщает The Moscow Times.

Французская Air Liqiude является одним из крупнейших мировых производителей промышленных газов и криогенного оборудования. Она работала в России с 1989 года, но из-за полномасштабной войны в Украине решила покинуть российский рынок и в сентябре 2022 года передала бизнес местному менеджменту. До войны Air Liqiude тесно сотрудничала с российскими металлургическими предприятиями — «Евраз ЗСМК», «Металлоинвестом» и «Северсталью».

На этой неделе Путин передал во временное управление Росимущества АО «Челябэнергоремонт», который принадлежал финскому энергетическому концерну Fortum. Саму российскую «дочку» финской компании — ПАО «Фортум» — президент передал Росимуществу еще в 2023 году. Тогда в Fortum назвали действия Москвы нарушением международного права, а убыток от потери российских активов оценили в 1,7 млрд евро. В феврале 2024-го финская компания подала иск в суд с требованием к России возместить стоимость конфискованных активов.

