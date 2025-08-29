Зеленский: Именно Россия должна закончить эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны – ответственность России. По его словам, именно Россия обязана положить конец боевым действиям.

«Война все равно закончится. Он (Путин) никуда не денется. Да, можно находить разные причины — то «не сейчас», то «денацификация», то «нелегитимность власти» и так далее. Но все эти причины ни о чем, их никто не поддерживает. А в мире это важно: нет общемировой поддержки», — сказал Зеленский во время брифинга.

Он подчеркнул, что Россия признана «агрессором» на международной арене: «В ООН из 150 стран 143 проголосовали. Это никуда не денется. То есть именно они должны заканчивать эту войну. Виновная сторона должна завершить войну».

Зеленский отметил, что война в любом случае завершится в том или ином формате, но ее конец неизбежен.