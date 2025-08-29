USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Зеленский: Именно Россия должна закончить эту войну

обновлено 17:49
17:49

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны – ответственность России. По его словам, именно Россия обязана положить конец боевым действиям.

«Война все равно закончится. Он (Путин) никуда не денется. Да, можно находить разные причины — то «не сейчас», то «денацификация», то «нелегитимность власти» и так далее. Но все эти причины ни о чем, их никто не поддерживает. А в мире это важно: нет общемировой поддержки», — сказал Зеленский во время брифинга.

Он подчеркнул, что Россия признана «агрессором» на международной арене: «В ООН из 150 стран 143 проголосовали. Это никуда не денется. То есть именно они должны заканчивать эту войну. Виновная сторона должна завершить войну».

Зеленский отметил, что война в любом случае завершится в том или ином формате, но ее конец неизбежен.

17:36

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны возможно как военным, так и дипломатическим путем, однако именно дипломатия дает больше шансов достичь результата быстрее и с меньшими потерями.

Об этом он сказал на брифинге.

«Прекращение войны может произойти двумя путями: военным или дипломатическим. Мы понимаем, что Россия пока не сможет нас оккупировать и что Украина оружием не сможет вернуть все свои территории. Нам не хватает сил, им не хватает сил. Поэтому, когда мы говорим о том, во что верит общество и люди, я считаю, что дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну», — подчеркнул Зеленский.

25 августа президент Украины анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о риске «экономической войны», если не удастся заставить Путина прекратить военные действия в Украине. Канцлер Германии при этом отметил, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время «очевидно» не состоится.

Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
Фидан: Никаких израильских самолетов в небе над Турцией
16:58
В России увидели интерес у Армении
В России увидели интерес у Армении
16:57
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
Алиев объявил главе Агдаша строгий выговор
16:16
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит
Зеленский о «буферной зоне»: пусть Россия сама отходит обновлено 16:43
16:43
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов «Карабаху»
16:22
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
Турецкую оппозицию обвинили в фальсификации выборов
15:23
О чем договорились Пакистан и Армения?
О чем договорились Пакистан и Армения?
15:09
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
Грузины вдохновились Пашиняном и хотят революцию
14:38
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
Чем дольше проехал, тем больше заплатишь: в бакинском метро обсуждают новые тарифы
14:28
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
Кремль: Встреча Путина и Зеленского возможна
14:23
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26

