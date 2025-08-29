Зеленский: Именно Россия должна закончить эту войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны – ответственность России. По его словам, именно Россия обязана положить конец боевым действиям.
«Война все равно закончится. Он (Путин) никуда не денется. Да, можно находить разные причины — то «не сейчас», то «денацификация», то «нелегитимность власти» и так далее. Но все эти причины ни о чем, их никто не поддерживает. А в мире это важно: нет общемировой поддержки», — сказал Зеленский во время брифинга.
Он подчеркнул, что Россия признана «агрессором» на международной арене: «В ООН из 150 стран 143 проголосовали. Это никуда не денется. То есть именно они должны заканчивать эту войну. Виновная сторона должна завершить войну».
Зеленский отметил, что война в любом случае завершится в том или ином формате, но ее конец неизбежен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны возможно как военным, так и дипломатическим путем, однако именно дипломатия дает больше шансов достичь результата быстрее и с меньшими потерями.
Об этом он сказал на брифинге.
«Прекращение войны может произойти двумя путями: военным или дипломатическим. Мы понимаем, что Россия пока не сможет нас оккупировать и что Украина оружием не сможет вернуть все свои территории. Нам не хватает сил, им не хватает сил. Поэтому, когда мы говорим о том, во что верит общество и люди, я считаю, что дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну», — подчеркнул Зеленский.
25 августа президент Украины анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о риске «экономической войны», если не удастся заставить Путина прекратить военные действия в Украине. Канцлер Германии при этом отметил, что встреча Зеленского и Путина в ближайшее время «очевидно» не состоится.