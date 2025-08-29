Красный Крест не хочет расставаться с Азербайджаном

Международный комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по вопросу поиска пропавших без вести в рамках мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщила журналистам руководитель делегации МККК в Армении Дафне Маре.

Она сказала, что МККК все эти годы активно работал с азербайджанской стороной, передавал данные о без вести пропавших.

По словам Маре, в тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном прописана необходимость работы с международными структурами по выяснению судьбы без вести пропавших: «Именно в этом контексте Красный Крест рассчитывает, что его усилия будут востребованы».

Она напомнила, что МККК закроет офис в Баку 3 сентября 2025 года.

«Однако работа с азербайджанским руководством будет продолжена, связь с властями не прервется, обсуждения на этот счет продолжаются. Один из важнейших вопросов в этом контексте – это проблема без вести пропавших, и естественно, Красный Крест надеется на участие в процессе решения этой проблемы в качестве нейтральной стороны и посредника», - заявила Маре.