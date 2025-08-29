USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Пашинян продал армянское копье Лонгина французскому миллиардеру за 70 млн

18:25 2200

Копье Лонгина (копье Судьбы, копье Христа) — это копье, которым по христианскому преданию римский легионер Лонгин пронзил бок Иисуса Христа, распятого на кресте. В мире есть несколько реликвий, претендующих на звание подлинного копья Лонгина. Одно из них хранилось в Эчмиадзинском монастыре под попечительством Армянской церкви, в конфликте с которой в настоящее время находится премьер-министр Никол Пашинян. Об этом пишут армянские СМИ.

Утверждается, что в последний раз армянское копье Лонгина показывали публике в ноябре 2024 года, после чего его судьба осталась неизвестной. Среди армянской публики ходят слухи, что оно могло быть продано. И, как оказалось, «слухи были недалеки от реальности», отмечают армянские СМИ.

Неделю назад на сайте парижской галереи Пино появилось заявление, что владелец галереи, французский миллиардер Франсуа Пино якобы приобрел армянское копье Лонгина у правительства Армении за 70 000 000 евро. В своем заявлении галерея персонально поблагодарила Пашиняна за осуществление сделки.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7389
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7394
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 369
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1053
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 841
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1281
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 785
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2494
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4506
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1572
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4332

