Копье Лонгина (копье Судьбы, копье Христа) — это копье, которым по христианскому преданию римский легионер Лонгин пронзил бок Иисуса Христа, распятого на кресте. В мире есть несколько реликвий, претендующих на звание подлинного копья Лонгина. Одно из них хранилось в Эчмиадзинском монастыре под попечительством Армянской церкви, в конфликте с которой в настоящее время находится премьер-министр Никол Пашинян. Об этом пишут армянские СМИ.

Утверждается, что в последний раз армянское копье Лонгина показывали публике в ноябре 2024 года, после чего его судьба осталась неизвестной. Среди армянской публики ходят слухи, что оно могло быть продано. И, как оказалось, «слухи были недалеки от реальности», отмечают армянские СМИ.

Неделю назад на сайте парижской галереи Пино появилось заявление, что владелец галереи, французский миллиардер Франсуа Пино якобы приобрел армянское копье Лонгина у правительства Армении за 70 000 000 евро. В своем заявлении галерея персонально поблагодарила Пашиняна за осуществление сделки.