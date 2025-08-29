USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Мощный взрыв в Дагестане

18:27 2274

Мощный взрыв прогремел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

«Только что взорвалась заправка в Хасавюртовском районе, в селе Сулевкент», — говорится в сообщении.

На кадрах можно видеть сам взрыв и местных жителей, некоторые из которых побежали к АЗС узнать о причинах инцидента. 

По данным Baza, в результате взрыва пострадали два человека. 

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7392
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7396
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 369
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1055
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 842
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1284
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 786
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2494
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4507
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1573
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4335

