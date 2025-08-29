Мощный взрыв в Дагестане

Мощный взрыв прогремел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

В Дагестане мощный взрыв произошел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе pic.twitter.com/qCDPZKaEfx

«Только что взорвалась заправка в Хасавюртовском районе, в селе Сулевкент», — говорится в сообщении.

На кадрах можно видеть сам взрыв и местных жителей, некоторые из которых побежали к АЗС узнать о причинах инцидента.

По данным Baza, в результате взрыва пострадали два человека.