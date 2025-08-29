USD 1.7000
EUR 1.9829
RUB 2.1086
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

У Путина большие надежды на саммит в Китае

18:38 1573

Президент РФ Владимир Путин проведет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине более 10 двусторонних встреч. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

По его словам, Путин 1 сентября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудят российско-украинское и ближневосточное урегулирование.

Ушаков напомнил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения российско-украинского конфликта и предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров, за что РФ признательна турецким властям.

Помощник президента РФ добавил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая».

Ушаков отметил, что также запланированы встречи Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с премьером Индии Нарендрой Моди и другими лидерами. При этом, по его словам, президента США Дональда Трампа среди подтвержденных гостей парада 3 сентября в Пекине нет.

Он также подчеркнул, что президента РФ будет сопровождать «масштабная, фундаментальная» делегация, в нее войдут ключевые вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса. По его словам, Китай предложил несколько вариантов переезда президента РФ Владимира Путина из Тяньцзиня в Пекин, в том числе поезд. «В этот раз предложено несколько опций, в том числе и поезд. Но пока никакая не выбрана. Но все опции позволят быстро доставить президента», - отметил он.

Ушаков также рассказал о создании центра по противодействию угрозам безопасности ШОС. «Очевидно, будут подписаны соглашения о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Этот центр разместится в Ташкенте на базе сегодняшней антитеррористической структуры ШОС. Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС, место пребывания - Душанбе», - сообщил он.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7393
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7396
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 371
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1057
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 843
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1285
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 787
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2495
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4508
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1574
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4337

ЭТО ВАЖНО

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7393
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7396
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 371
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1057
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 843
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1285
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 787
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2495
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4508
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1574
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4337
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться