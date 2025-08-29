У Путина большие надежды на саммит в Китае

Президент РФ Владимир Путин проведет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине более 10 двусторонних встреч. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

По его словам, Путин 1 сентября встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудят российско-украинское и ближневосточное урегулирование.

Ушаков напомнил, что Турция играет важную роль в усилиях по поиску политико-дипломатического решения российско-украинского конфликта и предоставляет стамбульскую площадку для прямых российско-украинских переговоров, за что РФ признательна турецким властям.

Помощник президента РФ добавил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая».

Ушаков отметил, что также запланированы встречи Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с премьером Индии Нарендрой Моди и другими лидерами. При этом, по его словам, президента США Дональда Трампа среди подтвержденных гостей парада 3 сентября в Пекине нет.

Он также подчеркнул, что президента РФ будет сопровождать «масштабная, фундаментальная» делегация, в нее войдут ключевые вице-премьеры, министры, представители крупного бизнеса. По его словам, Китай предложил несколько вариантов переезда президента РФ Владимира Путина из Тяньцзиня в Пекин, в том числе поезд. «В этот раз предложено несколько опций, в том числе и поезд. Но пока никакая не выбрана. Но все опции позволят быстро доставить президента», - отметил он.

Ушаков также рассказал о создании центра по противодействию угрозам безопасности ШОС. «Очевидно, будут подписаны соглашения о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Этот центр разместится в Ташкенте на базе сегодняшней антитеррористической структуры ШОС. Также будет подписано соглашение о создании антинаркотического центра ШОС, место пребывания - Душанбе», - сообщил он.