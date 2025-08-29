USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Встреча Уиткоффа и Ермака в Нью-Йорке

18:46 694

Украинская делегация провела переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом во время визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем аккаунте в X.

По словам Ермака, встреча состоялась в Нью-Йорке при участии первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

«Ключевой приоритет – двигать реальную дипломатическую работу и обеспечивать воплощение всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. Мы координируем наши усилия», – отметил глава Офиса президента Украины. 

Ермак сообщил, что рассказал спецпредставителю Дональда Трампа о продолжающихся ударах России против Украины, в частности о недавней массированной атаке по Киеву, жертвами которой стали 23 человека.

Он подчеркнул, что Москва не предпринимает шагов для прекращения войны, а напротив – затягивает ее.

«Украина приветствует все мирные инициативы, предложенные Штатами. Однако, к сожалению, каждая из них тормозится Россией. Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы обсуждать широкий спектр вопросов. Мы убеждены, что нужно международное давление, чтобы Россия стала действительно готовой на шаги в направлении мира, и, в частности, проведение критически важной встречи лидеров с такой целью», – заявил Ермак.

Он также добавил, что пригласил Уиткоффа посетить Украину в ближайшее время.

