Встреча Уиткоффа и Ермака в Нью-Йорке

Украинская делегация провела переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом во время визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем аккаунте в X.

По словам Ермака, встреча состоялась в Нью-Йорке при участии первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

«Ключевой приоритет – двигать реальную дипломатическую работу и обеспечивать воплощение всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. Мы координируем наши усилия», – отметил глава Офиса президента Украины.