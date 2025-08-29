Венгрия вновь пошла вразрез с Евросоюзом

Будапешт не присоединился к совместному заявлению стран-участниц Евросоюза, в котором они назвали недавние удары России по Киеву военным преступлением. Венгрия стала единственным государством в ЕС, не осудившим Россию.

«Это заявление поддержали 26 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)», — сообщается в документе.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ударах по зданию представительства ЕС в украинской столице. Сотрудники ведомства не пострадали. После этого в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе вызвали и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна, в МИД Британии — посла России в Лондоне Андрея Келина.