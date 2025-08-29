USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Венгрия вновь пошла вразрез с Евросоюзом

18:54 892

Будапешт не присоединился к совместному заявлению стран-участниц Евросоюза, в котором они назвали недавние удары России по Киеву военным преступлением. Венгрия стала единственным государством в ЕС, не осудившим Россию.

«Это заявление поддержали 26 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция)», — сообщается в документе.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ударах по зданию представительства ЕС в украинской столице. Сотрудники ведомства не пострадали. После этого в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе вызвали и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна, в МИД Британии — посла России в Лондоне Андрея Келина.

Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан?
Сотрудница МИД Армении работала на Азербайджан? обновлено 19:43
19:43 7398
Мамедали Агаева арестовали
Мамедали Агаева арестовали обновлено 20:35
20:35 7402
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН
20:27 374
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
Глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине
20:08 1061
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера?
Главный вопрос в Германии: сколько канцлер тратит на парикмахера? каждому свои проблемы
19:59 845
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов
Десятки миллионов, которые уже заработал «Карабах» в Лиге чемпионов Точные цифры
19:53 1286
Иран не смирится и не уступит
Иран не смирится и не уступит Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
19:50 789
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет
Специальных договоренностей о встрече Путина и Алиева в Пекине нет Но «все возможно», говорит Ушаков
18:15 2495
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку
Кто поднимет руку на Израиль, тому отрубят руку детали спецоперации
12:26 4509
У Путина большие надежды на саммит в Китае
У Путина большие надежды на саммит в Китае
18:38 1575
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
Новые угрозы Ирана в адрес Зангезурского коридора. Тегеран набивает цену?
16:48 4337

