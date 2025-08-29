Очередное заседание рабочей подгруппы по здоровому образу жизни

В пятницу, 29 августа, состоялось второе заседание рабочей подгруппы по здоровому образу жизни, созданной для подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Открывая заседание вступительным словом, руководитель рабочей подгруппы, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что утвержденная соответствующим распоряжением главы государства «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны. Министр подчеркнул, что с целью обеспечения устойчивости этого развития важно, чтобы меры по продвижению здорового образа жизни в стране в предстоящие годы также были объединены в единую стратегическую структуру с учетом достигнутых на текущем этапе результатов и накопленного опыта.

«В связи с этим рабочая подгруппа «Здоровый образ жизни», созданная для эффективной реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» во исполнение распоряжения президента Ильхама Алиева от 30 мая 2025 года, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме», – отметил министр.