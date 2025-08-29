Иран не смирится и не уступит

В четверг, 28 августа, Великобритания, Франция и Германия юридически уже могли активировать механизм «спускового крючка», означающий восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, которые были заморожены в 2015 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). В отношениях Тегерана с Европой наступает переломный момент, поскольку речь идет не о частичных ограничениях, а о возвращении всей системы международных санкций против Ирана, отмененных после подписания ядерной сделки. Уже 26 августа европейская «тройка» обсуждала в Женеве детали возможного шага, который может окончательно похоронить надежды на возобновление работы соглашения. Внутри Ирана этот сигнал воспринимается как часть единой стратегии США и их союзников. Для Тегерана принципиально важно, что именно Вашингтон, вышедший из СВДП в 2018 году, продолжает определять всю логику западного давления, тогда как Европа играет лишь роль исполнителя.

Ключевая проблема заключается в том, что фактически руководство Ирана не оставило себе возможностей для маневра. В прошлом месяце глава МИД ИРИ Аббас Аракчи прямо заявил, что отказ от обогащения урана невозможен, поскольку речь идет о «вопросе национальной гордости». В свою очередь духовный лидер Али Хаменеи обозначил ядерную программу в образе «красной черты», дав понять, что любые уступки будут восприняты как измена исламской революции. При этом условные иранские «реформаторы» — президент Масуд Пезешкиан, а также экс-президенты Мохаммад Хатами и Хасан Рухани — выступают за ограниченный компромисс с Западом, но их позиции тем не менее остаются второстепенными. В результате вместо поиска договоренностей Иран демонстративно усиливает процесс милитаризации: проводит масштабные учения, ведет переговоры о закупке китайских систем ПВО HQ-9 и истребителей J-10C, демонстрирует по государственному телевидению новые образцы вооружений, заявляя об их отечественном производстве… Словом, сигнал Европе и США более чем очевиден: никакое давление не вынудит Иран отказаться от избранного курса.